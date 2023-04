smart #1 alla Milano Design Week

La Milano Design Week vede la partecipazione di smart #1, il primo modello della nuova generazione di auto smart. Grazie ad un progetto espositivo realizzato da Archiproducts Milano, che coinvolge un network di Architetti e Interior Designer, l’auto si presenta in un concept di living a due piani in via Tortona 31.

L’architettura nativa full electric consente alla smart #1 di avere una lounge luminosa e modulare che offre una spaziosità simile agli spazi abitativi premium. Questo concetto è noto come ‘terzo living’, e si realizza attraverso la massima espressione del comfort abitativo, della sostenibilità e dell’efficienza. La smart #1 permette la massima espressione di queste tendenze, offrendo una sensazione di libertà, spazio e tranquillità all’interno dell’abitacolo grazie al tetto a raggiera che porta molta luce naturale.

La nuova smart #1 è stata progettata liberamente, grazie alla sua alimentazione full electric, e il suo design elegante ed ergonomico si sposa alla perfezione con l’esperienza di guida. L’auto è stata pensata per rispondere alle esigenze del guidatore, il quale ha a disposizione il grande schermo touchscreen da 12,7 pollici sospeso sulla plancia per comandare tutte le funzioni oppure i comandi ergonomici perfettamente disposti in plancia per le funzioni più ricorrenti.

Grazie alla funzionalità di bordo, la smart #1 risulta essere all’avanguardia, e trova diverse analogie con gli ambienti di smart home più moderni e innovativi. Sul grande schermo, oltre ai comandi touch, compare una volpe avatar, che rimane a disposizione per ricevere comandi vocali, mentre un ulteriore schermo e un head-up display forniscono le informazioni base per la guida.

Il design della smart #1 è il risultato del lavoro di esperti del Mercedes global design team, che hanno creato le linee scolpite e le dimensioni in modo tale da esprimere una bellezza intelligente. Secondo il Chief Design Officer del Gruppo Mercedes-Benz AG, Gorden Wagener, la nuova smart #1 incarna il rinnovamento del marchio smart e ha il potenziale per rendere il marchio un leader nel design.

In generale, la smart #1 si presenta come un modello all’avanguardia, che offre ai suoi proprietari non solo l’esperienza di guida, ma anche quella di vivere uno stile di vita moderno e sostenibile. L’auto è disponibile in diverse versioni, a seconda delle esigenze del cliente.

