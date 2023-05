Volvo EX30, le prime immagini in attesa del debutto il 7 giugno

È stato pubblicato il primo teaser trailer della Volvo EX30, il SUV compatto elettrico che sarà svelato al mondo il prossimo 7 giugno 2023 e di cui nelle scorse settimane sono comparse anche le foto spia.

Un piccolo video dove si possono notare alcuni dettagli di una vettura cruciale per il marchio, che segna il ritorno dopo anni al segmento delle compatte.

“Something small is coming”

Il teaser pubblicato è molto breve, dura appena 30 secondi, dove però è già possibile evidenziare quelle che sono le caratteristiche del veicolo. Un’auto che, pur avendo molti elementi in comune con la Volvo EX90, anch’essa una novità, ne rappresenta il diretto opposto.

Se la EX90 è un grande SUV elettrico a 7 posti pensato soprattutto per gli Stati Uniti, la EX30 è ben più piccola, con dimensioni inferiori anche alla XC40. Lo evidenzia anche la grande mano che si appresta ad afferrarla verso la fine della clip, esagerazione del concetto di auto piccola; oltre che il motto stesso della clip, “Something small is coming“.



Il teaser mostra inoltre altri elementi stilistici: si può intuire la forma della vettura, si nota il cofano scolpito che gioca con luci e ombre; ma anche la tecnologia dei fari pixel LED, anch’essi ripresi dalla EX90 e dalla concept car Recharge; così come i fari posteriori, tipicamente verticali in pieno stile Volvo, molto simili a quelli dell’ammiraglia elettrica.

Altri dettagli riguardano i sedili, e si vede in particolare l‘immancabile bandierina della Svezia, che come sugli altri modelli promettono un mix tra qualità e sostenibilità; e anche alcuni elementi dei sistemi ADAS, che potrebbero includere anche i Lidar e quindi garantire ottime doti di sicurezza e guida autonoma.

Prestazioni

Volvo EX30 dovrebbe essere costruita in Cina e sorgere sulla piattaforma SEA di Geely, la stessa impiegata sulla Smart #1 e sulla Zeekr X. Con loro quindi dovrebbe anche condividere il comparto tecnico, e quindi avere sia una versione a singolo motore, sia versioni a doppio motore per oltre 400 CV di potenza, con autonomia intorno ai 450 o 500 km.

L’auto però è cruciale anche per la fascia di prezzo, che dovrebbe finalmente riportare il costruttore svedese in una fascia di mercato più bassa e farlo competere tra le auto elettriche un po’ più accessibili, o che quanto meno rientrano negli incentivi. Si parla, infatti, di un listino che parta da meno di 40.000 €, forse anche 35.000 per la versione d’ingresso.

Le nostre, però, sono solo ipotesi. Conosceremo tutto a partire dal prossimo 7 giugno.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.