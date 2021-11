Eicma 2021: come arrivare, dove sono i parcheggi

1 di 3: Eicma Costo Biglietti e Orari

EICMA 2021 in Fiera Milano: vediamo dove sono posizionati ed i costi di Eicma Parcheggi. L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, nota come Salone del Ciclo e Motociclo, ed all’estero anche come Milan Motorcycle Show, si terrà anche quest’anno nell’area di Rho Fiera, dotata di diversi parcheggi auto e moto. Se avete il timore di eventuali furti, vi consigliamo di utilizzarne uno dotato di GPS: provate a dare un occhio a quello presente in questa pagina.

Eicma 2021: i biglietti scontati

I biglietti per Eicma prevede una offerta lancio di 14 euro, più 1,50 di spese fisse di gestione fino al 19 ottobre. Si tratta di un’ottima tariffa promozionale, che vede il costo del biglietto scendere di 2 euro rispetto all’Edizione 2019 e comunque con uno sconto di ben 5 euro rispetto al biglietto interno.

Eicma 2021: orari e date

Le date di apertura al pubblico di Eicma Milano sono le giornate da Giovedì 7 a Domenica 10 Novembre, durante le quali verranno osservati i seguenti orari:

Giovedì 25 Novembre

dalle 9.30 alle 18.30

Venerdì 26 Novembre

dalle 9.30 alle 22.00

Sabato 27 Novembre

dalle 9.30 alle 18.30

Domenica 28 Novembre

dalle 9.30 alle 18.30

