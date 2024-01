Sym a Motor Bike Expo 2024 si presenta con 17 modelli esposti: dai best seller, come Symphony, ai nuovi nati, come ADX 125, ADX 300 e Mamba.

ADX 125, gioiello della famiglia ADX, incarna il tratto più audace del brand, è uno scooter dalla personalità completa, che vanta un’armoniosa combinazione di tecnica e stile capace di distinguerlo sia per la sofisticata eleganza sia per le prestazioni che sorprendono. Un connubio vincente per rispondere ad un mercato che richiede dinamismo e versatilità, senza dimenticare la sicurezza.

Il modello ADX 300, invece, è il crossover di ultima generazione, caratterizzato da un design unico, elevate performance e un ampio equipaggiamento, si presta ancora di più all’avventura, grazie al telaio e alle sospensioni ottimizzati per adattarsi anche alle strade irregolari suburbane. La doppia anima, cittadina e offroad, che lo porta ad essere un fedele compagno sia per gli spostamenti di tutti i giorni sia per gite fuoriporta su percorsi non convenzionali, viene decisamente valorizzata dalla cilindrata superiore, che offre il plus di un serbatoio da 16 litri.

Inoltre, il Mamba (MMBCU), il cui nome si ispira al serpente più veloce in natura, prende ispirazione per il feeling di guida sportivo e divertente, che combina velocità (per le lunghe percorrenze) e sinuosa agilità (per districarsi nel traffico); i fari full led con luci di posizione evocano gli occhi del Mamba, mentre il faro posteriore ne riprende la forma delle zanne; lo scudo cambia colore a seconda del riflesso, con una texture che ricorda le scaglie presenti sulla pelle del serpente.

Non meno importanti sono i modelli della cilindrata 125 cc, come il Symphony, scooter-bandiera di Sym (disponibile anche in versione 200 cc), i Jet X e Jet 14, e il Fiddle dal look retrò ed infine NH-T e NH-X, le naked divertenti e avventurose.

Per la categoria 300 cc, spiccano il Joymax, il Joyride, HD 300 e il Cruisym, che uniscono sportività e comfort.

E per finire il più piccolo e il più grande: Jet 4, il cinquantino street style pensato per i più giovani; Maxsym 400 e Maxsym TL, i maxiscooter che portano l’esperienza di guida ad un livello superiore e regalano emozioni.

Copyright Image: Sinergon LTD