Sym MMBCU 2024: il nuovo crossover per gli amanti della velocità e dell’avventura

Sym MMBCU 2024 è un vero gioiello nel segmento dei crossover, nato per essere uno scooter da turismo sportivo, unisce la velocità ad un ottimo comfort, adattandolo anche ai viaggi anche più lunghi. Il nome “Mamba” non è stato scelto a caso. Questo scooter trae ispirazione dal serpente più veloce in natura, riflettendone il feeling di guida sportivo e divertente.

Il Mamba combina velocità, ideale per lunghi tragitti, con un’agilità sinuosa, perfetta per destreggiarsi nel traffico urbano. Il design dei fari full led con luci di posizione evoca gli occhi del Mamba, mentre il faro posteriore riprende la forma delle sue zanne. Lo scudo cambia colore a seconda del riflesso, con una texture che richiama le scaglie del serpente.

Equipaggiato con il sistema Z.R.S.G. e Start&Stop, il MMBCU offre un’esperienza di guida migliorata. Il sistema A.L.E.H, abbinato a una geometria ottimizzata del veicolo, garantisce un’eccellente stabilità in ogni condizione. La sicurezza è rafforzata dal sistema ABS (Bosch) e dal Traction Control System, mentre il display LCD, il sistema di ricarica USB 3.0 e un vano sottosella da 28L completano l’equipaggiamento all’avanguardia.

L’esperienza di guida è resa ulteriormente confortevole dalla sella ergonomica, che favorisce una postura corretta, e da una pedana piatta ampia che permette alle gambe di riposare in una posizione naturale. Questi dettagli rendono il MMBCU un compagno ideale per i viaggi lunghi, senza rinunciare alla praticità e all’agilità necessarie nel traffico cittadino.

Sym MMBCU è lo scooter crossover per chi cerca un mezzo dinamico, sicuro e confortevole sia per la città sia per le escursioni più impegnative.

Copyright Image: Sinergon LTD