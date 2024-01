Per il 2024, il Forza 350 di Honda offre agli appassionati una combinazione irresistibile di stile contemporaneo e funzionalità avanzate. Dominato da un gruppo ottico full-Led di ultima generazione, il Forza 350 esibisce un’identità raffinata ed elegante, ispirata dal suo fratello maggiore di 750 cc.

Honda Forza 350 2024 è uno scooter versatile e adatto sia per l’uso urbano che per viaggi extraurbani. Il parabrezza, regolabile elettricamente su 180 mm, offre una protezione personalizzabile dal vento, mentre la presa USB-C nel vano portaoggetti garantisce la ricarica dei dispositivi in movimento. La comodità migliora grazie alla Smart-Key, che elimina la necessità di chiavi fisiche.

Il Forza 350 è noto per il suo ampio vano sottosella, capace di ospitare due caschi integrali. Il motore monocilindrico da 330 cc, con tecnologia avanzata come il controllo di trazione HSTC, fornisce una potenza massima di 29,2 CV e una coppia di 31,5 Nm, assicurando prestazioni agili e una velocità massima di 137 km/h. Il sistema di iniezione elettronica e il controllo di trazione HSTC, contribuiscono a una guida sicura e piacevole, mentre i consumi contenuti di 29,4 km/l assicurano un’autonomia notevole.

L’estetica del Forza 350 è completata da un gruppo ottico posteriore a forma di “V rovesciata”, mentre il quadro strumenti offre una combinazione gradevole di indicatori analogici e un display LCD centrale a retroilluminazione negativa. La connettività Bluetooth permette ai conducenti di collegare facilmente i propri smartphone al cruscotto, facilitando l’accesso a funzioni come chiamate, musica e navigazione.

Per il 2024, il Forza 350, è disponibile anche nella versione Deluxe con Smart Top Box di serie, ed è offerto in una gamma di colorazioni, tra cui le nuove opzioni Pearl Nightstar Black e Mat Pearl Cool White, oltre al Mat Pearl Pacific Blue con ruote nere.

La strumentazione del Forza 350 è intuitiva e versatile, con un display LCD che offre diverse modalità di visualizzazione, tra cui contachilometri totale, consumo istantaneo, e informazioni sulla temperatura ambiente e sulla tensione della batteria.

