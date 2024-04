Gli autovelox in Lombardia nel ponte del 1° Maggio

Tutte le posizioni degli autovelox in Lombardia durante il ponte del 1 Maggio su autostrade, strade statali e comunali.

La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta per la Polizia Stradale che, in vista della settimana del Primo Maggio, ha deciso di intensificare i controlli sulla velocità. Gli autovelox saranno posizionati in punti strategici delle autostrade e delle strade statali e comunali, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e garantire il rispetto dei limiti di velocità.

Il 30 aprile, gli automobilisti che percorreranno l’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, nel tratto compreso nella provincia di Como, dovranno prestare particolare attenzione ai limiti di velocità. Nello stesso giorno, verranno effettuati controlli anche sulla Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola, in provincia di Monza e Brianza.

Il calendario dei controlli proseguirà il 1° maggio con l’installazione di autovelox sull’Autostrada A60 in provincia di Varese, mentre il 2 maggio sarà la volta della Strada Statale SS 671 della Valle Seriana, in provincia di Bergamo.

Il 3 maggio, gli autovelox saranno attivi sulla Strada Statale SS 9 Via Emilia, nella provincia di Lodi. Questo tratto sarà nuovamente sotto sorveglianza anche nei giorni 4 e 5 maggio, a testimonianza dell’importanza che le autorità attribuiscono a questo specifico percorso.

Il 4 maggio, i dispositivi di controllo della velocità saranno posizionati anche sull’Autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto milanese, e sull’Autostrada A7 Milano-Genova, in provincia di Pavia, oltre che, nuovamente, sulla SS 671 della Valle Seriana a Bergamo.

Vediamo in dettaglio le postazioni:

30/04/2024

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

01/05/2024

Autostrada A 60 VA

02/05/2024

Strada Statale SS 671 della Valle Seriana BG

03/05/2024

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

04/05/2024

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

A 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 671 della Valle Seriana BG

SS 9 via Emilia LO

05/05/2024

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Come sempre, questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione degli incidenti stradali, soprattutto in concomitanza con le festività, quando il volume del traffico tende ad aumentare significativamente. L’obiettivo è chiaro: ridurre le infrazioni e promuovere una guida più consapevole e sicura per tutti gli utenti della strada.

Fonte: Polizia di Stato

Rilevatori anti autovelox in offerta

Copyright Image: Sinergon LTD