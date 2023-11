SYM gamma scooter 2024 debutta a Eicma 2023 con ben otto novità esposte, di cui sei per il mercato europeo: un veicolo con una motorizzazione termica innovativa per ridurre al minimo il consumo di carburante, un veicolo ibrido e i veicoli elettrici che strizzano l’occhio al domani; due nuovi crossover 300 e 400 che rispondono all’attuale tendenza del mercato; due restyling e il modello di punta che raccontano un presente sempre in progressione.

SYM riscrive le leggi della giungla metropolitana, grazie ad un design che parla al presente e ad una tecnologia che sfida il futuro.

SYM gamma scooter 2024: tutte le novità

La famiglia dei crossover si allarga, dopo il lancio di ADX 125 arrivano due declinazioni di maggior cubatura, ADX 300 e 400 cc. La doppia anima – asfalto e fuoristrada – di questi crossover di ultima generazione, caratterizzati da un design unico, elevate performance e un ampio equipaggiamento, viene decisamente valorizzata dalle cilindrate superiori, che offrono il plus di un serbatoio da 16 litri.

Novità assoluta… è originale non solo nel nome. Dal Colibrì infatti prende ispirazione sia per la linea compatta e agile, sia per la rapidità del battito delle ali simulata dal motore, messo a punto per migliorare l’accelerazione del veicolo. La caratteristica distintiva è l’eccezionale ottimizzazione dei consumi, grazie al sistema di iniezione EnMIS ((Enhanced Multi-Ignition System) brevettato.

Il Maxsym 400 si è trasformato in Maxsym GT, per portare l’esperienza di guida ad un livello superiore e rispondere alle richieste dei propri clienti. Un nuovo faro anteriore, una strumentazione digitale completamente rinnovata, un maniglione con portapacchi integrato e un impianto freno rivisto, si sposano perfettamente con la nuova sella ribassata.

Giusto compromesso tra sportività e comfort, declina la sua anima sportiva nello spunto di accelerazione e nel design, mentre il lato confortevole è legato soprattutto alla sella ergonomica che ottimizza l’esperienza di guida. Crusym rinnova il proprio look grazie ad un design frontale tutto nuovo e al restyling delle luci anteriori e posteriori.

Lo scooter best seller di Sym, un mezzo altamente funzionale e perfetto per gli spostamenti quotidiani, sposa caratteristiche quali agilità e maneggevolezza senza dimenticare i consumi ridotti. Ogni dettaglio di Symphony è espressione di qualità e design, il sistema di illuminazione completamente a Led migliora notevolmente la sicurezza di guida.

Solo per il mercato estero, in anteprima svelato DRGBT, lo scooter sportivo, la cui immagine frontale ricorda quella di un drago, si distingue per il suo design aggressivo e il pacchetto aerodinamico, che prendono ispirazione dal mondo della Superbike. Insieme al Fugue, dalla carrozzeria bicolore, rappresentano due dei modelli più apprezzati in Asia.

PE3 è l’esclusiva proposta di scooter ibrido, è un concept, già molto sviluppato e in fase di finalizzazione. Si differenzia soprattutto per il tipo di batteria agli ioni di alluminio, estremamente innovativa per la capacità di rendere sostenibile il riciclo e fornire soluzioni per il settore dell’accumulo energetico.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED