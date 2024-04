Eicma Riding Fest 2024: date, biglietti e come arrivare

Eicma Riding Fest è un nuovo evento spin off della fiera milanese, previsto con ingresso gratuito a Misano il 27 e 28 aprile 2024

Il 27 e 28 aprile 2024 si terrà la prima edizione dell’Eicma Riding Fest, nuovo spin-off dell’Esposizione Internazionale delle due ruote di Milano realizzato al circuito di Misano.

Il nuovo evento, completamente gratuito, nasce per il 110° anniversario della kermesse, come sua variante primaverile in un contesto molto amato dai motociclisti come il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Saranno presenti oltre 280 moto, oltre a stand food e intrattenimento.

L’evento anticipa già la prossima edizione di Eicma, attesa dal 7 al 10 novembre 2024.

Eicma Riding Fest 2024: le date

Come detto, la prima edizione di Eicma Riding Fest si tiene l’ultimo weekend di aprile, in contemporanea con la Moto GP non a Misano, ma a Jerez. All’evento, infatti, sarà possibile seguire la diretta.

Il concept dell’evento è “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle“, perché permette a chi partecipa di provare le moto presenti. Ecco perché la differenziazione in Riding Fest.

Eicma Riding Fest 2024: quanto costano i biglietti

L’ingresso a Eicma Riding Fest è completamente gratuito. Tuttavia, bisogna comunque prenotare l’ingresso sul sito ufficiale.

A pagamento, invece, ci sono alcune esperienze promosse dai marchi presenti. Si possono fare giri in pista con BMW, Ducati, Honda, Triumph e Yamaha, tutte prenotabili dal sito ufficiale di Eicma linkato sopra, al costo di 40 €.

Eicma Riding Fest 2024: come arrivare

Misano si raggiunge con l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, all’uscita Cattolica. C’è un parcheggio gratuito per le moto, in Via D. Kato, mentre tutti quelli esterni al circuito per le auto sono completamente gratuiti.

Coi mezzi pubblici, è possibile arrivare in treno fino alla stazione di Riccione e poi proseguire per Misano Adriatico, oppure prendere un taxi.

Le novità di Eicma Riding Fest

All’evento sarà possibile provare su strada oltre 280 moto, ma anche fare esperienze fuoristrada e in pista. Sono previste attività propedeutiche riservate ai più giovani, e acquistare abbigliamento tecnico dai più famosi marchi. Infatti, l’offerta prevede demo ride gratuiti su asfalto con apripista, sul territorio circostante il circuito, e test off road su uno specifico fettucciato aperto sia alle enduro specialistiche che alle bicilindriche. Per i sedicenni, ci sono prove dei motocicli 125 su un mini-tracciato riservato nel paddock del Misano World Circuit, e uno più propedeutico per bambini dai 6 ai 12 anni.

Sono previsti, ancora, spettacoli di freestyle e l’intrattenimento di Radio Deejay, che in Romagna ha da sempre la sua seconda casa. Inoltre, gli spettatori potranno seguire in diretta le gare di MotoGP da Jerez, mangiare presso gli stand dedicati e giocare grazie ai simulatori moto e auto presenti. Sarà presente anche un village espositivo per conoscere tutte le novità.

