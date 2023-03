Patente A moto: tutte le tipologie e come ottenerle

La patente A è quella necessaria per poter guidare tutti i tipi di motocicli e quadricicli leggeri, dagli scooter “cinquantini” alle moto di grossa cilindrata in base alla tipologia di licenza conseguita.

In questo articolo vediamo come ottenerla, in cosa consiste l’esame e quando si può prendere senza sostenere l’esame.

Le tipologie di patente A

Dal 19 gennaio 2013 è in vigore l’ultima normativa europea che ha omologato tutte le patenti appartenenti ai paesi UE, che devono avere lo stesso aspetto la stessa divisione. Per questo, oggi la patente A è divisa in quattro categorie: AM, A1, A2 e A (o A3). La categoria AM è quella per moto e quadricicli fino a 50cc e si può ottenere dai 14 anni; la A1 permette di guidare moto fino a 125 cc e si può ottenere dai 16 anni; la categoria A2 fino a 35 kW e la categoria A o A3 senza limitazioni di cilindrata o potenza.

Questa divisione ha voluto sia armonizzare le norme dei 27 paesi europei, sia avere un ingresso graduale alla guida dei motocicli, considerando quindi i conducenti a due ruote come “utenti deboli”. Questo perché gli incidenti mortali sulle strade europee nel 2013 vedevano coinvolti soprattutto i motociclisti. Comunque, nel 2022, con il Decreto Infrastrutture-bis è stato modificato l’ottenimento della patente A e A2, per cui se si è già in possesso di una patente di categoria precedente da almeno due anni dal conseguimento, è possibile passare a quella superiore senza dover sostenere un nuovo esame.

La patente AM

La patente AM è l’attestato di abilitazione alla guida che ha sostituito il “patentino”, e da quando è in vigore anche per questa licenza occorre superare un esame di teoria e una prova pratica.

È possibile acquisirla dall’età di 14 anni e consente di guidare:

ciclomotori a due ruote della categoria L1e con cilindrata non superiore a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;

tre ruote della categoria L2e con le stesse caratteristiche di cui sopra;

quadricicli leggeri categoria L6e, cioè con massa a vuoto fino a 425 kg, una velocità massima di 45 km/h, una cilindrata di 50 cc e una potenza inferiore a 4 kW. Ecco tutte quelle che si possono ottenere con la AM e dove possono circolare.

Per ottenere la patente AM è necessario superare prima di tutto un esame di teoria. Si tratta di un questionario di trenta domande a cui è necessario rispondere con “vero” o “falso”, con 25 minuti di tempo e tolleranza di massimo tre errori. Una volta superato l’esame teorico, è possibile affrontare la prova pratica, suddivisa in due parti: la prima in un’area attrezzata e la seconda nel traffico.

Se si guida un veicolo con variatore automatico per la prova pratica, la patente AM sarà valida solo per i ciclomotori di cui sopra che abbiano il cambio automatico. La patente AM deve essere rinnovata ogni 10 anni fino a 50 anni, e poi ogni cinque anni fino ai 70; poi ogni tre anni e ogni due una volta superati gli 80.

Se sei curioso di sapere quali moto puoi guidare come neopatentato, ecco l’articolo completo.

La patente A1

La patente A1 permette di guidare motocicli fino a 125 cc, con potenza massima di 11 kW o 15 CV e con un rapporto peso/potenza di massimo 0,1 kW/kg.

Il suo ottenimento richiede il superamento di un esame teorico con lo stesso questionario degli altri gradi di patente, e uno di pratica. All’esame di guida ci si può presentare con una moto da 120-125 cc di cilindrata, con una potenza massima di 11 kW, un rapporto potenza/peso di 0,1 kW/kg, una velocità massima di almeno 90 km/h e un cambio manuale.

Nel caso di una prova con uno scooter con variatore di velocità, o di una moto con cambio automatico, la patente sarà limitata alla guida esclusiva di quel tipo di moto. Il rinnovo della patente A1 ha le stesse caratteristiche viste per la patente AM.

La patente A2

La patente A2 può essere ottenuta dopo aver compiuto 18 anni e autorizza la guida di motocicli con una potenza di massimo 35 kW o 48 CV e un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/kg. Di conseguenza, se la moto ha una potenza di 35 kW, non può pesare meno di 175 kg

L’esame teorico necessario per ottenere la Patente A2 è lo stesso della Patente A1. Per quanto riguarda la pratica, dal 2 novembre 2020, per sostenere l’esame di guida senza limitazioni, è necessario presentarsi con una moto di almeno 250 cc di cilindrata, mentre prima erano 400 cc, con una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e con cambio manuale.

Come si accennava, se si è già in possesso della Patente A1 da almeno due anni, a partire dalla metà di agosto 2022 non è più necessario sostenere l’esame pratico, ma basta un corso teorico della durata minima di sette ore presso un’autoscuola autorizzata.

Per il rinnovo della Patente A2 valgono gli stessi termini della Patente A1.

La patente A

Per ottenere la patente A, è necessario avere almeno 24 anni di età oppure 20 anni se si è in possesso della patente A2 da almeno due anni. Inoltre, è richiesto di aver superato un esame teorico e uno pratico presso la Motorizzazione Civile.

L’esame teorico consiste in una serie di domande a risposta multipla sulla sicurezza stradale e sulle norme del codice della strada. L’esame pratico invece prevede una prova di guida in cui bisogna dimostrare di saper guidare in modo sicuro e responsabile. La prova va effettuata con un motociclo di almeno 600 cc con potenza di 40 kW e cambio manuale.

In alcuni casi, è possibile ottenere la patente A senza sostenere l’esame. Questo avviene se si è in possesso della patente B da almeno tre anni e si supera un corso di formazione di 7 ore presso una scuola guida autorizzata. In ogni caso, è importante tenere presente che la guida di una moto richiede una grande responsabilità e attenzione alla sicurezza stradale. Per questo motivo, è importante acquisire le giuste competenze e conoscenze prima di salire in sella.

Ora che sai tutti i tipi di patente A per la moto, guarda tutti i paesi in cui la nostra licenza di guida è valida e ti permette di guidare la moto anche fuori dall’Italia

