MIT-UCO rilasciata da sulla patente: cosa vuol dire e perchè c’è

Mentre esamini la tua patente di guida, potresti notare una sigla che potrebbe sembrare un mistero: MIT-UCO. Ma cosa significa e perché è lì? Vediamolo insieme e scopriamo perchè viene usato questo acronimo sulla nostra patente di guida.

MIT-UCO: Significato della Sigla

La sigla MIT-UCO sulla patente di guida non è solo un insieme casuale di lettere. È un’indicazione chiave che segnala chi ha rilasciato la tua patente di guida. La sigla MIT-UCO si riferisce all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo ente si occupa di questioni cruciali relative alla patente di guida, tra cui il rilascio di duplicati di patente in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

Localizzazione di MIT-UCO

L’Ufficio Centrale Operativo ha sede a Roma, ed è l’istituzione di riferimento per questioni legate al rilascio e alla gestione delle patenti di guida in Italia.

Denuncia e duplicato della patente

In caso di furto o smarrimento della tua patente di guida, è necessario richiedere un duplicato. Questo processo inizia con la denuncia del furto o dello smarrimento alle Forze dell’Ordine. Dopo aver compilato la denuncia, otterrai un documento provvisorio di guida, che ti permetterà di guidare temporaneamente.

In seguito, la pratica viene inviata all’Ufficio Centrale Operativo, che ha fino a 45 giorni per rilasciare il duplicato del documento di guida. Il duplicato della patente viene inviato direttamente al tuo domicilio, quindi non è necessario recarsi negli uffici dell’UCO per ritirarlo.

Contatti e Numero Verde

Per eventuali problemi, come ad esempio la richiesta di un duplicato della patente che non arriva nei tempi previsti, è possibile contattare l’UCO tramite il numero verde 800 23 23 23, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. È anche possibile inviare un’email all’indirizzo [email protected].

Il valore della patente rilasciata da MIT-UCO

È importante notare che il duplicato della patente ha lo stesso valore dell’originale. Pertanto, una patente MIT-UCO è un documento valido a tutti gli effetti. Inoltre, mantiene la stessa data di scadenza della patente originale rubata o smarrita. Pertanto, una volta scaduto il documento, sarà necessario seguire la normale procedura prevista per il rinnovo della patente.

Rinnovo della patente

Per rinnovare la patente, come abbiamo scritto in questo articolo approfondito, è necessario rivolgersi alla Motorizzazione Civile, all’ASL di competenza o presso un’agenzia di pratiche auto dell’ACI. I documenti necessari per il rinnovo sono la vecchia patente di guida, un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale, due fototessera, le certificazioni mediche e il pagamento dei bollettini obbligatori.

Il costo del rinnovo della patente varia da circa 100 a 130 euro, comprendendo i costi per la marca da bollo, i diritti della Motorizzazione Civile e i costi di spedizione della patente, oltre a un importo di circa 60-90 euro per la visita medica.

Il costo del duplicato della patente, invece, è di circa 20 euro, che copre le spese di spedizione a domicilio del documento di guida e i diritti DDT.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.