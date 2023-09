Cosa fare in caso di furto o smarrimento della patente

La patente di guida è un documento importante che ci permette di guidare in tutta sicurezza e legalità. Tuttavia, può capitare di perderla o che ci venga rubato il portafogli che la contiene: ecco quindi che, in caso di smarrimento o furto della patente di guida, è importante agire prontamente e seguire alcune semplici procedure.

Primo passo: la denuncia

Il primo passo da fare è denunciare il furto o lo smarrimento della patente di guida presso la Questura o la Polizia Municipale. La denuncia è importante per evitare che qualcuno possa utilizzare la tua patente di guida per commettere reati o per guidare senza autorizzazione, e va fatta entro 48 ore dall’accaduto o dalla scoperta del fatto.

Se il furto o lo smarrimento della patente avvengono fuori dai confini nazionali, la denuncia può essere presentata nel Paese in cui avviene il fatto ma deve essere ripetuta anche in Italia.

Ricorda di portare con te tutti i documenti necessari per la denuncia:

Documento di identità

Due fototessere uguali

Pagamento bollettino PagoPA per la tariffa N007-DIRITTI € 10,20 – DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE

Quando si denuncia il furto o lo smarrimento della patente, gli organi competenti provvedono a rilasciare un documento provvisorio che permette di continuare a guidare, seppur solo in Italia. Si ricorda infatti che guidare senza patente equivale a farlo con la patente scaduta, e si va incontro a pene molto severe.

Costi e modalità del duplicato

Nello stesso momento in cui viene rilasciato il documento provvisorio, si avviano le pratiche per ottenere il duplicato della patente, che sarà spedito all’indirizzo di residenza del titolare con posta assicurata. Il costo, come accennato qui sopra, è di 10,20 € più spese postali.

Il duplicato dovrebbe arrivare entro 45 giorni dalla data del documento provvisorio, ma se non dovesse arrivare è opportuno contattare il numero verde 800 232323 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Va detto che in alcuni casi la patente non può essere duplicata, se c’è incongruenza di dati. Quando succede, oltre alla denuncia alla polizia o ai carabinieri, bisogna rivolgersi alla Motorizzazione Civile con:

Domanda sul modello TT 2112 scaricabile dal portale dell’automobilista o presente direttamente in Motorizzazione;

Ricevuta del versamento di 10,20 € sul CC 9001;

Denuncia del furto o smarrimento della patente;

Due fotografie;

Documento di identità, sia originale sia in fotocopia;

Documento provvisorio.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.