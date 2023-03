Sospensione della patente: come funziona e le sanzioni

La sospensione della patente è una sanzione che può essere inflitta a un guidatore che ha violato le norme del Codice della Strada. Questa sanzione comporta la decurtazione dei punti sulla patente e la perdita temporanea del diritto di guidare un veicolo a motore.

La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione commessa, oltre che dal tipo di patente; e può durare da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni. Inoltre, la sospensione può essere accompagnata da sanzioni accessorie, come ad esempio la confisca del veicolo o la revoca della licenza di guida.

Sospensione della patente: le sanzioni

In primo luogo, il guidatore deve consegnare la patente alla Motorizzazione Civile entro un termine di 10 giorni dalla notifica della sospensione. In caso contrario, il guidatore rischia una sanzione amministrativa che può variare da 422 a 1.682 €. Da notare che 422 € è la sanzione per le esercitazioni di guida, o senza istruttore o senza foglio rosa, e in questo secondo caso la multa viene data anche all’istruttore.

Durante la sospensione, il guidatore non può guidare alcun tipo di veicolo a motore, pena l’applicazione di sanzioni penali. Inoltre, se il guidatore viene sorpreso a guidare durante la sospensione, riceve un’ulteriore multa da 2050 a 8.202 €, e se risulta positivo all’alcol test rischia l’arresto fino sei mesi.

La sospensione della patente comporta anche la decurtazione dei punti sulla patente stessa. In base alla gravità dell’infrazione, la decurtazione può variare da 1 a 10 punti. Nel caso in cui la patente sia stata sospesa per la decurtazione di punti, il guidatore deve sottoporsi a un corso di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Infine, è importante sottolineare che la sospensione della patente non è una sanzione definitiva, ma ha una durata temporanea. Una volta trascorso il periodo di sospensione, il guidatore può richiedere il ripristino della patente presentando la domanda alla Motorizzazione Civile competente.

Cosa provoca la sospensione della patente

La patente viene sospesa per violazioni al Codice Stradale ritenute serie. Tra queste:

la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l);

(tasso alcolico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l); l’ eccesso di velocità con sospensione patente da 1 a 3 mesi per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h);

con sospensione patente da 1 a 3 mesi per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h); guida sotto l ‘effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.

o stupefacenti. Di recente è stato aggiunto anche l’utilizzo dello smartphone durante la guida.

In alcuni casi, come la guida in stato di ebbrezza, il prelievo della licenza avviene in via temporanea in attesa del provvedimento di sospensione. Si presentano anche situazioni meno gravi, come la guida senza cinture, l’avere causato per la seconda volta in due anni un incidente con grave danno ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza e la guida con il telefono cellulare.

