Anche i monopattini elettrici sono al centro del testo del nuovo Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di essere vagliato dal Parlamento per diventare legge. Ecco cosa cambierà per gli ormai popolari mezzi a due ruote cittadini: regole che andranno ad aggiungersi a quelle già battezzate nei mesi scorsi.

Di sicuro, ci sarà un ulteriore giro di vite per chi utilizza i monopattini elettrici e molto cambierà, ed è già cambiato, rispetto al periodo Covid, quando questi veicoli hanno cominciato a riempire le nostre città.

Nuovo Codice della Strada: cosa cambia per i monopattini elettrici

La prima regola sui monopattini prevista dal nuovo Codice della Strada riguarda la sicurezza: il casco diventa obbligatorio per tutti, non solo per i minorenni. La seconda regola riguarda l’obbligatorietà di sottoscrivere un’assicurazione per questi mezzi e di avere una targa: i proprietari, nello specifico, dovranno richiedere un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, come quello delle auto e delle moto.

Inoltre, se l’attuale Codice della Strada prevede che i monopattini elettrici possono circolare anche fuori città su piste ciclabili o altri percorsi riservati alle biciclette, il nuovo regolamento prevede la possibilità di circolare soltanto su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Entrerà in vigore anche il divieto assoluto di circolare contromano.

Novità anche sulla sosta del monopattino, che verrà vietata sui marciapiedi, a meno che non ci sia un’ordinanza del Comune che individui un’area di parcheggio riservata. Anche in quel caso, però, nella parte rimanente del marciapiede dovrà essere assicurata la regolare e sicura circolazione di pedoni e persone con disabilità. Le sanzioni per chi trasgredirà le regole potranno arrivare fino a 800 euro.

Le regole già in vigore

Queste nuove norme potranno a breve aggiungersi a quelle già in vigore, che qui riassumiamo consultando il sito dell’ACI e partendo dai requisiti che i monopattini elettrici devono rispettare.

Monopattini elettrici: quali sono i requisiti

Il monopattino elettrico non deve avere posti a sedere ,

, il motore elettrico deve avere potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW ,

non superiore a , il mezzo deve essere dotato di segnalatore acustico e regolatore di velocità ,

, tutti i nuovi monopattini, dallo scorso settembre, devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

Come guidare il monopattino

Fermo restando che non è possibile usare il monopattino se non si ha almeno 14 anni, chi lo guida:

deve rispettare il limite consentito di 20 km/h , che diventa di 6 km/h nelle aree pedonali ;

, che diventa di ; non può trasportare altre persone, oggetti o animali ,

, non può trainare altri veicoli, animali e farsi trainare da un altro veicolo ;

e ; deve reggere il manubrio sempre con entrambe le mani ;

sempre ; deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di notte.

Dove posso circolare con il monopattino

Con il monopattino elettrico è possibile circolare:

nelle aree pedonali ,

, sui percorsi pedonali e ciclabili ,

, sulle corsie e sulle piste ciclabili dove è consentita la circolazione delle biciclette ;

dove è consentita la ; di notte, solo con luce bianca o gialla fissa davanti e luce rossa fissa posteriormente.

Dove posso sostare con il monopattino

Per quanto riguarda il parcheggio, oltre che nelle aree riservate ai monopattini elettrici, è sempre consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli.

