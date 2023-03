Monopattini elettrici Nilox 2023: gli spostamenti in città sono pratici, divertenti e in sicurezza

Monopattini elettrici Nilox 2023: il trasporto urbano sta cambiando rapidamente, di pari passo con la sensibilità ambientale. Con l’arrivo della bella stagione, per le persone che non amano muoversi in bici, l’alternativa a impatto zero è senza dubbio il monopattino elettrico. Il suo grande vantaggio è quello di essere un mezzo estremamente versatile: è possibile usarlo nel tempo libero per velocizzare e rendere più divertenti i propri spostamenti ma anche per recarsi al lavoro, evitando code e traffico, o magari integrandolo all’uso dei mezzi pubblici.

Nilox propone una guida dei suoi ultimi modelli che uniscono innovazione, praticità e sicurezza, per accompagnare gli italiani nella scelta del monopattino perfetto per le proprie esigenze da sfoggiare in primavera.

Monopattini elettrici Nilox 2023: sicurezza e praticità per muoversi in città con S1

L’ultimo modello Nilox pone al centro la sicurezza di guida e l’affidabilità: si distingue infatti per gli indicatori di direzione sia posteriori che anteriori, in conformità con la nuova normativa. Il Led, presente sia davanti che dietro, il freno a disco posteriore e quello elettronico anteriore fanno di S1 il mezzo ideale per circolare nel traffico cittadino in totale tranquillità.

Con l’obiettivo di garantire la massima semplicità di utilizzo, questo monopattino dispone di uno smart-display integrato, con cui è possibile monitorare tutte le informazioni utili (velocità, livello della batteria, marcia selezionata) e di Cruise Control che, in aggiunta alle 3 velocità standard, consente di viaggiare alla velocità desiderata.

In linea con il limite imposto dal codice della strada, S1 permette di impostare la velocità massima di 20km/h. Dotato di un motore da 350 W, S1 garantisce 28 km di autonomia massima a 20km/h con una ricarica di 4 ore per raggiungere qualsiasi destinazione con agilità. Inoltre, per mitigare il rischio di furti, Nilox ha predisposto una chiave NFC, necessaria per lo sblocco.

Nilox M1: sinonimo di leggerezza e versatilità

Nilox M1 rende gli spostamenti in città più semplici e divertenti. Con un motore da 350 W e la possibilità di settare la velocità massima di 20 km/h, questo mezzo è in grado di offrire un’ottima spinta anche in salita, fino a una pendenza del 21%.

Il vero punto forte è però il peso: con soli 13.8 kg M1 è maneggevole e versatile. Garantisce ben 28 km di autonomia, nonché elevati standard di sicurezza, essendo tra i primi modelli in Italia a incorporare gli indicatori di svolta nel led posteriore. A completare la dotazione di sicurezza pensano il kit di montaggio delle frecce anteriori, i due freni (freno motore e freno a disco sul retro), il faro a Led e la vernice riflettente per essere visibili anche di notte.

Ulteriori dettagli che rendono questo modello un must have per muoversi in maniera smart in città sono il morbido materiale certificato antibatterico sulle manopole, per assicurare il massimo dell’igiene, la pedana in gomma e ad alto grip facilmente lavabile e il display Led utile per monitorare la velocità di crociera e il livello di carica della batteria, per offrire agli utenti un maggior comfort di guida. Anche per il modello M1 Nilox ha predisposto la chiave NFC necessaria per lo sblocco

Nilox Doc 8five Inter: il monopattino dai colori neroazzurri

Doc 8 Five x Inter soddisfa i desideri di chi è alla ricerca non solo di un mezzo comodo per la città, ma anche di un modo per mettere in evidenza la sua fede nerazzurra. Caratterizzato da un design compatto, questo monopattino elettrico è in grado di affrontare ogni tipo di terreno in modo agile e sicuro.

Gli pneumatici da 8,5″ dotati di freno a disco posteriore e freno motore anteriore garantiscono spostamenti in totale relax, mentre il motore da 350 W è garanzia di prestazioni eccellenti sia in pianura che in salita. Anche Doc 8 Five x Inter è dotato di kit per il montaggio delle frecce anteriori.

Infine, la luce posteriore a Led, la luce anteriore e il clacson (azionabili entrambi direttamente dal cruscotto), completano l’equipaggiamento per garantire una maggiore sicurezza.

