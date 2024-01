Al Boot Düsseldorf 2024, Cantiere del Pardo ha presentato tre nuovi modelli: Pardo GT65 che porta avanti l’eredità della gamma Walkaround con un design sofisticato e prestazioni eccellenti; il Grand Soleil 60 Long Cruise che stabilisce nuovi standard per le crociere a lungo raggio e combina comfort e autonomia, ed infine il Grand Soleil Blue che rappresenta un’avanguardia nella sostenibilità nautica.

Cantiere del Pardo si è presentato al Boot Düsseldorf 2024 con tre nuovi modelli che si aggiungeranno alla sua prestigiosa flotta. Il primo modello è il Pardo GT65, lo yacht si posiziona tra il GT52, lanciato nel 2022, e l’imminente ammiraglia GT75. Il GT65 conserva l’eleganza e l’iconicità che hanno reso famoso Pardo Yachts. Gli spaziosi interni ed esterni si combinano armoniosamente per garantire una crociera emozionante e confortevole.

Il secondo modello è il Grand Soleil 60 Long Cuise (GS 60 LC), una nuova aggiunta alla gamma Long Cruise di Grand Soleil Yachts. Progettato da Nauta Design con l’architettura navale di Matteo Polli, il GS60 LC è ideale per crociere a lungo raggio, stabilendo nuovi standard di comfort e autonomia. Con una progettazione meticolosa, questo modello mira a soddisfare le esigenze del mercato dei bluewater, offrendo ampi spazi di stivaggio e serbatoi per una massima autonomia.

Il terzo modello, il Grand Soleil Blue, è una barca a vela di 10 metri che rappresenta un capolavoro di sostenibilità e design. Frutto della collaborazione tra Matteo Polli e Nauta Design, e utilizzando materiali sostenibili come quelli forniti da NL Comp, il Grand Soleil Blue segna un nuovo capitolo nella storia della vela, unendo sostenibilità, efficienza e design per creare un futuro più “blu” in mare.

