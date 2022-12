Interfono moto Midland: il nuovo Rush RCF racchiude il meglio della tecnologia di ultima generazione. Comunicazione di gruppo in tre modalità, qualità e stabilità della ricezione del parlato a livelli mai raggiunti prima, aggancio magnetico Magiclock, sound by RCF.

Rush RCF è pronto a qualsiasi sfida in quanto ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto no comprimise: design compatto, tecnologia al livello più alto, migliore interfaccia utente, sistema di fissaggio innovativo, sound sviluppato dal know-how di RCF. Questo interfono è il capostipite di una nuova famiglia basata su Bluetooth e Mesh in Conference fino a 10 persone (ognuno può entrare o uscire dalla comunicazione in qualsiasi momento).

Interfono moto Midland: Rush RCF, le caratteristiche

Linea aerodinamica, pulsanti riconoscibili facilmente anche con i guanti. Finiture curatissime. Corpo leggerissimo e discreto, aggancio al supporto fissato al casco di tipo magnetico e super sicuro. Batteria che arriva a 23 ore in modalità Bluetooh e a 15 ore in modalità Mesh. Impermeabilità che garantisce il funzionamento dell’interfono anche sotto forti acquazzoni.

La comunicazione di gruppo in tre modalità:

Mesh Dynamic Repeat : 6 persone in comunicazione, 99 persone in ascolto fino a 3.5 km

: 6 persone in comunicazione, 99 persone in ascolto fino a 3.5 km Mesh Conference : 10 persone in comunicazione, 99 persone in ascolto fino a 1,4 km

: 10 persone in comunicazione, 99 persone in ascolto fino a 1,4 km Bluetooth Intercom: 4 persone in comunicazione fino a 500m

Il sistema audio è costituito da un mix di funzioni processate elettronicamente ed elementi esterni che insieme rendono l’ascolto lontanissimo, a livello qualitativo, dallo standard. Gli altoparlanti in dotazione sono prodotti da RCF in High Definition Sound. Elementi importantissimi in quanto adibiti a portare il suono alle nostre orecchie, hanno un diametro di 40 mm, sono spinti da potenza e processing ottenendo performance davvero incredibili: Il doppio dei bassi, il 50% in più di comprensione del parlato in condizioni rumorose, suono professionale ottimizzato da DSP per offrire una perfetta estensione in bassa frequenza e linearità.

La membrana degli altoparlanti è in materiale Peek, progettata per riprodurre la massima chiarezza e definizione di suono e parlato; i padiglioni auricolari hanno un cuore in Memory Foam e il rivestimento in Protein Leather. Le funzioni a supporto dell’audio proposte dal Rush RCF: Stereo Background (per ascoltare info GPS o musica in sottofondo alla comunicazione Mesh); Radio FM con RDS Music Share; regolazione automatica del volume; digital noise killer (riduce il rumore di fondo dell’80 per cento) e CVP (Crystal Voice Processing), innovazione che offre una maggiore stabilità di comunicazione e una qualità della voce nitida e potente.

Compatibile con:

dashboard TFT montati di serie sulle moto 2 cellulari/MP3/GPS gli attuali interfoni Midland tramite Bluetooth altri interfoni tramite la funzione Universal Intercom Btpro Setapp per personalizzare le impostazioni da smartphone iOS e Android



L’interfono Moto Bluetooth Midland è acquistabile qui su Amazon.

