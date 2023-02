Airoh Aviator 3 Legend 2023 è l’edizione speciale e celebrativa di Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross. Grafica ed interni dorati, alloro, scacchiera e l’immancabile TC222 sono solo alcuni dei dettagli che rendono Legend un pezzo da collezione.

Airoh Aviator 3 Legend 2023: l’edizione speciale di Tony Cairoli

Per rendere omaggio a questa relazione così significativa l’azienda bergamasca presenta l’edizione speciale di Aviator 3 dedicata al nove volte campione del mondo: Aviator 3 Legend. Ispirato alle innumerevoli vittorie del pilota di casa Airoh, Legend ripercorre i successi di Cairoli, con una interpretazione unica nel suo genere, il casco che il pilota ha ricevuto in regalo al termine della sua sfolgorante carriera in MXGP.

Aviator 3 Legend è un casco da collezione ed è caratterizzato dal colore oro, per rendere prezioso e iconografico questo pezzo dedicato ai fan più accaniti, un simbolo concreto che consacra la leggendaria carriera di Cairoli del motocross.

La grafica di Legend racchiude, tra gli altri, anche i dettagli più iconici del nove volte campione del mondo: le foglie d’alloro simbolo di vittoria, l’immancabile “TC222” sulla mentoniera, la scacchiera come emblema che ha accompagnato il pilota in numerose vittorie.

E ancora, una grafica celebrativa che include la rappresentazione in azione di Cairoli e i nove anni in cui si è laureato campione del mondo.

Un’opera d’arte dagli interni dorati impreziosita dalla laseratura del bordo che riprende il retro del casco con la dicitura “The Legend of Cairoli”. Un’edizione speciale da collezionare, corredata da una speciale cartolina con l’autografo di uno dei più vincenti piloti della storia.

Un casco icona dell’off road

Dal punto di vista tecnico si tratta di un Aviator 3, prodotto top di gamma per caratteristiche e tecnologia, impreziosito proprio dalla volontà di omaggiare e onorare una delle carriere più dirompenti ed esaltanti del panorama del motociclismo a livello mondiale. La versione Legend è disponibile in quattro calotte ed è ottimizzato a livello di prestazioni e di forme, per assicurare massimo comfort, anche nelle condizioni più estreme.

Un prodotto studiato per gli amanti dell’off road anche durante le avventure più avvincenti grazie al rivoluzionario AMS2 Plus, il sistema di sicurezza firmato Airoh che disperde l’energia cinetica in caso di impatto e dotato dell’AEFR per la rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza.

Inoltre il casco ha in dotazione l’AMLS, il sistema di magneti che garantisce massimo comfort nella rimozione degli interni. Aviator 3 prevede otto prese d’aria e gli spoiler con estrattore integrati rendono il fitting del prodotto confortevole anche nelle condizioni più impegnative, così come il sistema di idratazione AHS integrato. Comfort, tecnologia e sicurezza, garantita dai requisiti dell’omologazione ECE 2206, rendono Aviator 3 Legend un casco leggendario.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.