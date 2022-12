La scenografica Mercedes AVTR avvistata a Hollywood

In questi giorni su Twitter stanno spopolando immagini e video della Mercedes AVTR, da molti avvistata per le strade di Hollywood.

Non poteva essere diversamente: la concept car, una delle più apprezzate del marchio tedesco, sembra uscita da un film futuristico, di quelli con estetica camp tanto di moda negli anni Ottanta. E anche il nome, AVTR, pur significando “Advance Vision Transportation” richiama anche Avatar, il film di James Cameron uscito nel 2009 e di cui proprio in questi giorni possiamo vedere il sequel al cinema.

La Mercedes AVTR riesce a stupire Hollywood

Riuscire a sorprendere Hollywood, la microscopica città dove tutte le magie (del cinema) sono concesse, non è semplice. La Mercedes AVTR però è riuscita in quest’impresa, attirando l’attenzione di tutti i passanti e muovendosi nelle strade facendosi notare non per il rombo del motore, che non ha, ma per le numerose luci LED che la distinguono.

The Mercedes-Benz AVTR (advance vision transportation) is electric and can drive forwards and sideways. The vehicles has clear doors and is a rolling light show with displays that spread out beyond the dash [read more: https://t.co/UMWM4C0IqN] pic.twitter.com/1xvAuPxS4F — Massimo (@Rainmaker1973) June 18, 2021

Presentata al CES di Las Vegas del 2020, la Mercedes AVTR è l’espressione del futuro sportivo, ma elettrico, dell’azienda tedesca. Si distingue per la silhouette morbida e aerodinamica, le portiere trasparenti, le ruote piene e luminose, con un effetto wow ma anche tamarro al punto giusto da poter piacere a giochi come Need For Speed.

Ha quattro motori elettrici per 476 CV di potenza totale, e batteria da 110 kWh che si ricarica in 15 minuti, stando a quanto dichiarato da Mercedes, e autonomia di oltre 700 km.

Inoltre, ha un sistema di controllo da vero film fantascientifico: appoggiando la mano sulla console centrale, l’interno del veicolo prende vita e riconosce il passeggero dalla frequenza cardiaca. Alzando la mano, il menu viene proiettato sul palmo e l’utente può scegliere le diverse funzionalità.

Sul tetto, ci sono 33 flap bionici che ricordano quelli dei rettili, tutti indipendenti nel movimento, per aumentare la potenza e comunicare le intenzioni di guida al mondo esterno. Tutti i flap hanno un mini-pannello solare per il recupero dell’energia.

