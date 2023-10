Honda SH Mode 125 2024 si aggiorna con l’omologazione alla normativa Euro5+ e con due nuove colorazioni: Mat Galaxy Black Metallic e Candy Luster Red, restano invariate le altre due livree disponibili ovvero Mat Techno Silver Metallic e Pearl Jasmine White.

Se da un lato il restyling in chiave elegante del modello 2021 ha aumentato ulteriormente l’appeal e il fascino dell’SH Mode 125, grazie soprattutto allo scolpito e luminoso faro anteriore a Led, dall’altro le dotazioni e il telaio specifico accrescono la praticità e il comfort dello scooter.

La pedana piatta – caratteristica distintiva della gamma SH, con gancio integrato che aumenta la capacità di carico – è estesa in avanti enfatizzando lo spazio disponibile per le gambe, mentre l’altezza della sella è di 765 mm, offrendo una posizione di guida naturalmente eretta e rilassata che assicura al tempo stesso un’ottima visibilità.

Sull’SH Mode 125 c’è un vano portaoggetti anteriore, sul fianco sinistro, con una presa USB per ricaricare lo smartphone. Il vano sottosella arriva ad un volume complessivo di 18,5 litri e include dei ganci per fissare in sicurezza il carico.

La Smart-Key è uno dei plus dell’SH Mode 125: tenuta comodamente in tasca, permette di controllare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani, per una maggiore praticità a sostegno della frenetica vita cittadina.

Il layout del quadro strumenti consente l’immediata lettura delle informazioni più importanti. Al centro, un tachimetro analogico di grandi dimensioni è circondato dalle spie di servizio, tra cui quella del sistema Start&Stop. In posizione centrale si trova anche l’indicatore del livello carburante mentre il contachilometri, il contachilometri parziale e l’orologio sono posizionati in un display LCD centrale dotato di tasti per la visualizzazione delle diverse informazioni.

SH Mode 125 è spinto da un motore monoalbero (SOHC) eSP+ (enhanced Smart Power Plus) a 4 valvole raffreddato a liquido, aggiornato con l’omologazione alla normativa Euro5+.

