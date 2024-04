La batteria di CATL da 1000 km si ricarica di 1 km al secondo

CATL Shenxing Plus è la batteria che supera i 1.000 km di autonomia e si ricarica di 600 km in soli 10 minuti, ovvero 1 km al secondo.

Continuano i record per le batterie di CATL dedicate alle automobili elettriche. Solo pochi mesi fa CATL aveva presentato la batteria Shenxing, un pacchetto LFP capace di garantire 400 chilometri di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. Oggi l’azienda cinese ha introdotto una versione ancora più avanzata, la Shenxing Plus, che non solo raggiunge autonomie da quattro cifre ma è anche capace aggiungere 600 chilometri di autonomia nel tempo di una sosta tecnica.

C’è da dire che una batteria da 1.000 chilometri di autonomia con ricarica di soli 10 minuti è qualcosa già visto in passato. In questo caso però il nichel-manganese-cobalto (NMC) è stato sostituito con il fosfato di ferro e litio (LFP). Le chimiche NMC e LFP sono entrambe varianti della ben nota batteria agli ioni di litio, ma l’NMC offre una densità energetica superiore rispetto all’LFP. Nonostante ciò, le LFP stanno guadagnando terreno nel design dei veicoli elettrici grazie alla maggiore facilità di approvvigionamento dei materiali, e quindi ad una maggiore economicità, ma soprattutto grazie alla stabilità termica e alla maggiore durata.

Tipicamente, i pacchetti LFP presentano una densità energetica che varia tra 90 e 160 Wh/kg, ma CATL sostiene che Shenxing Plus supera per la prima volta la soglia dei 200 Wh/kg, raggiungendo addirittura 205 Wh/kg. Sebbene rimanga inferiore alle densità NMC, come i 255 Wh/kg della Qilin di CATL, il pacchetto da 1.000 chilometri Plus peserà di più a parità di capacità, ma rappresenta un’impresa notevole che promette di coniugare il meglio di entrambi i mondi.

CATL ha raggiunto questa densità energetica superiore grazie a una combinazione di nuovi materiali e strutture, affidandosi a un materiale a forma di nido d’ape 3D per l’anodo e a una tecnologia di gradazione granulare per il catodo. Oltre a migliorare la densità energetica, il materiale a nido d’ape 3D controlla l’espansione volumetrica durante i cicli di carica e scarica. Un involucro monopezzo per le celle, definito una novità nel settore, ottimizza l’utilizzo dello spazio interno per raggiungere il nuovo record di densità energetica.

Anche le batterie da 1.000 chilometri necessitano di essere ricaricate, e qui la Shenxing Plus eccelle nuovamente, offrendo una ricarica ancora più rapida del modello originale, potendo contare su 600 chilometri di autonomia in circa 10 minuti, ovvero 1 chilometro al secondo.

CATL attribuisce questa incredibile velocità di ricarica a un rivestimento conduttivo al litio più rapido, all’aggiunta di elementi di metalli di transizione e a una nuova encapsulazione nanometrica che crea una trasmissione più fluida ed efficiente tra i materiali di anodo e catodo. L’ampliamento dell’area di sovracorrente garantisce che il calore generato dalla ricarica ad alta corrente si disperda rapidamente e in sicurezza.

Sebbene CATL non abbia specificato quando le batterie Shenxing Plus potranno essere prodotte su larga scala, vale la pena notare la batteria Shenxing originale è stata lanciata appena otto mesi dopo la sua prima presentazione. Non è detto quindi che sia necessario aspettare moltissimo tempo prima di andare in produzione. Una cosa è certa: la casa automobilistica che potrà contare sulla Shenxing Plus per prima, avrà un vantaggio competitivo difficilmente comparabile con la concorrenza.

Fonte: CATL

