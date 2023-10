La ricarica CHAdeMO è uno degli standard per il rifornimento veloce delle auto elettriche in corrente continua. Nato in Giappone, nel 2013 è stato promosso come protocollo anche in Europa per soddisfare la necessità di uniformare le prese di ricarica su vari modelli di auto: difatti più queste ultime sono standard, più diventa semplice diffondere la mobilità elettrica in larga scala.

Dunque, successivamente il protocollo CHAdeMO è stato utilizzato da molte Case, soprattutto quelle asiatiche come Nissan e Mitsubishi. Vediamo come funziona e quali potenze supporta.

Storia e Sviluppo

L’iniziativa CHAdeMO è stata avviata da Tokyo Electric Power Company (TEPCO) e successivamente sostenuta da numerosi produttori automobilistici giapponesi come Nissan, Mitsubishi, e Toyota. Il nome “CHAdeMO” è una contrazione della frase giapponese “CHArge de MOve”, che significa “ricarica per la mobilità”. Può anche fare riferimento alla parola “O cha demo ikaga desuka”, che in italiano significa “Ti va una tazza di tè?”, suggerendo un breve periodo di tempo necessario per la ricarica.

Come funziona la ricarica CHAdeMO

Abbiamo già parlato delle differenze tra ricarica lenta e veloce. La ricarica CHAdeMO è in corrente continua, quindi è veloce.

La stazione di ricarica in questione non richiede installazione: la colonnina, infatti, si collega direttamente all’impianto elettrico esistente attraverso una presa trifase e dall’altra parte all’auto elettrica con il connettore apposito, detto appunto CHAdeMO. Oltre alle Case asiatiche, hanno utilizzato questo standard anche diversi Costruttori europei, su tutti Peugeot e Citroen.

Una potenza fino a 150 kW

Interessante il dato sulla potenza della ricarica CHAdeMO: difatti è proprio la potenza a determinare la velocità del rifornimento di energia e, quindi, la successiva performance delle auto elettriche con maggiore autonomia. In questo caso la potenza di ricarica rapida standard è fino a 50 kW, anche se le versioni più moderne e potenti di queste colonnine supportano potenze fino a 150 kW.

Solitamente le auto che hanno in dotazione una presa di ricarica CHAdeMO hanno anche abbinata una presa di ricarica più comune in corrente alternata per la ricarica lenta, come ad esempio una Tipo 1.

Diffusione nel mercato

Sebbene CHAdeMO sia stato inizialmente sviluppato in Giappone, la sua presenza si è espansa a livello globale. Tuttavia, è in competizione con altri standard di ricarica, come il CCS (Combined Charging System) popolare in Europa e Nord America. Nonostante ciò, CHAdeMO rimane uno degli standard di punta, specialmente nelle aree con una forte presenza di veicoli elettrici giapponesi.

L’evoluzione dei veicoli elettrici dipende in gran parte dalla disponibilità e dalla praticità dei sistemi di ricarica. CHAdeMO ha rappresentato un passo significativo in questa direzione, offrendo una soluzione rapida e efficiente. Con l’evoluzione del settore e l’emergere di nuovi standard, sarà interessante osservare come CHAdeMO si adatterà e continuerà a influenzare il panorama dei trasporti elettrici.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED