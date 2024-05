New Era 59FIFTY: l’iconico “cap” compie 70 anni

Il 59FIFTY di New Era non è solo un cap, ma un’icona culturale che incarna l’evoluzione dell’headwear da un elemento funzionale dell’uniforme sportiva a un simbolo di stile e creatività globale.

New Era celebra il settantesimo anniversario del suo iconico 59FIFTY, il berretto che ha trasformato l’headwear sportivo in un simbolo culturale universale. Nato come parte dell’uniforme dei giocatori di baseball, il 59FIFTY è oggi il cappellino ufficiale delle più importanti leghe sportive mondiali e una vera e propria icona della moda e della cultura pop.

Originariamente lanciato nel 1954, il 59FIFTY è stato ideato da Harold Koch, figlio del fondatore della New Era, Ehrhardt Koch. Harold introdusse un design innovativo che rivoluzionò i cappellini da baseball, introducendo un processo di produzione in 22 fasi che migliorava stile e funzionalità del cappellino, rendendolo ideale per ospitare loghi distintivi e più definiti. I cap New Era hanno un inserto frontale strutturato per garantire la stabilità e la forma classica del berretto, una corona integrale che offre un profilo alto e ampio, una visiera piatta e flessibile e una parte posteriore chiusa che garantisce un fit aderente.

Questo innovativo cap è diventato una tela per esprimere individualità e creatività, evolvendosi da semplice elemento dell’uniforme sportiva a protagonista delle passerelle di moda, dei red carpet e dei palchi musicali. Nel corso degli anni, New Era ha collaborato con marchi streetwear di culto come Supreme e Fear of God, nonché con maison di alta moda come Gucci e Helmut Lang.

Per celebrare questo traguardo, New Era ha lanciato una collezione speciale 59FIFTY Day, presentando modelli unici in edizione limitata. La collezione comprende un’etichetta interna personalizzata realizzata in nero e oro. È presente in un numero limitato di squadre della MLB, dell’NBA e della NFL, sia nel modello in lana grigio erica che in quello con motivo poligonale bianco-grigio.

La collezione comprende NE script e Fitted, oltre a un 59FIFTY Fitted A-Frame nero con visiera trucker e un pannello centrale e posteriore in morbida maglia a rete, mentre il frontale è caratterizzato da un logo New Era dorato. Tre modelli sono invece contraddistinti da uno speciale tessuto in lana giapponese e interni in “tessuto dazzle” che conferiscono al design un’allure vintage.

I 59FIFTY includono un Retro Crown Cap color grigio erica con ricamo frontale “New Era Cap Buffalo, NY EST 1920” e logo “The 5950” sul retro; un modello Low Profile Navy Circle con scritta “New Era” ricamata nella parte anteriore e logo “The 5950” sul fondo; e un modello nero con scritta “New Era” ricamata sul davanti e logo “The 5950” sul retro.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte New Era

Copyright Image: Sinergon LTD