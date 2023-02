Maserati North Sails primavera estate 2023: due giganti della terra e del mare hanno dato vita a una collaborazione rivoluzionaria che unisce il passato e l’innovazione etica del futuro. Scopri la nuova capsule collection primavera estate 2023 composta da una selezione di prodotti realizzati con tessuti tecnici e materiali rispettosi dell’ambiente ed incentrata sui valori condivisi di esclusività, responsabilità e performance.

Da sempre le due aziende fanno uso dell’ingegneria più avanzata per sviluppare prodotti che garantiscono alte prestazioni in acqua e fuori dall’acqua, proprio come i capi che fanno parte della collezione. I capi di abbigliamento sono realizzati in materiali orientati al futuro, dal cotone organico al 100% ai tessuti riciclati ultraleggeri e Thermore Ecodown, prodotto con bottiglie di plastiche usate per il massimo isolamento termico.

L’intera collezione – dall’outwear multifunzionale e ultralight che prende il nome dei venti, a una elegante rivisitazione della classica polo, sino al beachwear e agli accessori – è pensata per “navigare” al meglio nei mesi più caldi dell’anno. Traspirabilità, permeabilità all’aria e durabilità sono le caratteristiche essenziali.

La palette dei colori – Deep Navy, Crisp White, Bold Black, Chili Red, Grey Dawn, mix tra blu elettrico e un distintivo giallo Maserati – è raffinata e ricercata. Una collezione tecnicamente innovativa che presenta prodotti che sono anche rispettosi dell’ambiente, rafforzando così il motto del brand “Abbraccia lo spirito dell’oceano”.

Maserati North Sails primavera estate 2023: la capsule collection

La giacca Tramontana della collezione Maserati x North Sails è realizzata in nylon riciclato in grado di resistere fino a 10.000 colonne d’acqua. L’imbottitura interna è prodotta con materiali derivanti da bottiglie di plastica riciclate che garantiscono il massimo isolamento termico.

La overshirt Marin della collezione Maserati x North Sails è realizzata in tessuto riciclato 2 layer, antivento, ultra traspirante e resistente fino a 10.000 colonne d’acqua. Imbottitura interna in Thermore Ecodown interamente realizzato con bottiglie di plastiche usate.

Il gilet Libeccio della collezione Maserati x North Sails è realizzato in tessuto di poliammide riciclata, 4-way stretch per il massimo comfort, ultra traspirante, si asciuga rapidamente e garantisce protezione ai raggi UV.

Felpa Hoodie della collezione Maserati x North Sails realizzata in interlock di misto viscosa con cappuccio, tasca applicata sulla manica con logo e chiusura full zip ed infine la felpa con mezza zip della collezione North Sails x Maserati realizzata in poliestere riciclato con trattamento idrorepellente.

