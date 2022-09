North Sails autunno inverno 2022: la nuova collezione Tech

North Sails autunno inverno 2022: design, prestazioni e sostenibilità si fondono armoniosamente per l’uomo urbano che

vive il cambiamento della città. Sempre in cambiamento, mai fermi: le giacche multifunzionali e i capispalla versatili della North Tech Collection di North Sails, realizzati con tessuti riciclati di alta qualità, adottano uno stile funzionale ideale per la città.

North Sails autunno inverno 2022: la collezione Tech

L’interno delle giacche è arricchito da tasche multifunzionali e dettagli colorati, mentre il fit è confortevole e oversize, grazie ai tessuti contemporanei e ad un design raffinato. La maglieria si evolve con l’uso di filati tecnici. Le camicie, comode ed elasticizzate, sono arricchite da dettagli moderni. I pantaloni sono creati impiegando tessuti innovativi.

Lo stile contemporaneo si mescola a una palette di colori tenui ispirati alla nuova interazione tra città e natura: blu navy, nero, grigio violetto e verde bronzo, ideali per i mesi più freddi, in una collezione da indossare ovunque, ideata per l’esplorazione urbana. La collezione North Tech è anche un’espressione dell’heritage North Sails, che affonda le sue radici nel modo della nautica, reinterpretato per le strade della città.

North Sails sta lavorando per diventare un marchio Ocean Positive, aumentando il mix di tessuti sostenibili nei suoi prodotti. Nelle collezioni lanciate nel 2022, il 96% del poliestere e del nylon utilizzato è prodotto a partire da materiali riciclati. Uno dei capi più rappresentativi della collezione è il gilet Skien, caratterizzato da un’imbottitura in finta piuma Repreve, un materiale realizzato con bottiglie di plastica riciclate raccolte entro 50 km dalle coste: un modo per evitare che la plastica inquini gli oceani.

Tra gli altri capi must have della stagione, il Parka Spray, la giacca anorak con cappuccio e spalle in tessuto tech melange impermeabile 2 layer e fondo in tessuto stretch opaco 3 layer ed il cardigan in Poly riciclato con cappuccio e coulisse, tasche a marsupio con zip, maniche raglan e bordi a costine.

