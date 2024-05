Mercedes e Ford: transizione elettrica si, ma la realtà dice altro

Mercedes e Ford offrono una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e le condizioni di mercato.

Nel panorama automobilistico attuale, due big come Mercedes e Ford stanno adattando le loro strategie per rispondere alle dinamiche di mercato e alle infrastrutture esistenti in materia di veicoli elettrici. La richiesta è al di sotto delle attese, e tutte le case rischiano di non rientrare degli investimenti.

Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz, ha recentemente riaffermato l’approccio versatile dell’azienda durante l’assemblea degli azionisti. La strategia illustrata da Källenius contempla un portafoglio prodotti che include sia veicoli completamente elettrici sia auto con motori ibridi e a combustione, migliorati e altamente efficienti. L’intenzione è di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, permettendo loro di scegliere in base alle proprie necessità, senza forzare una transizione al 100% elettrica.

Nello stesso tempo, anche Ford sta mostrando una simile apertura verso una transizione graduale. Nonostante l’obiettivo iniziale fosse di vendere solo auto elettriche in Europa entro il 2030, le condizioni di mercato e la domanda effettiva hanno portato a un ripensamento.

Martin Sander, responsabile delle operazioni europee di Ford, ha evidenziato come la casa americana rimanga aperta alla vendita di veicoli a combustione dopo il 2030 se ci sarà una domanda significativa da parte dei consumatori. La produzione di veicoli ibridi plug-in sarà considerata una valida opzione se riscontrerà un interesse marcato.

Entrambe le aziende rimangono comunque impegnate nella riduzione delle emissioni e nel progresso verso una flotta più ecologica. Mercedes punta a una flotta di nuove auto a zero emissioni di CO2 entro il 2039, mentre Ford continua a lavorare su progetti come la conversione della fabbrica di Colonia per la produzione di auto elettriche e la pianificazione di nuovi modelli a batteria.

Questo atteggiamento cauto da parte di Mercedes e Ford riflette una realtà in cui le aspettative ideali di elettrificazione devono fare i conti con le richieste reali del mercato auto. Il percorso verso l’elettrico non può prescindere dalle infrastrutture, ed ogni passo deve essere sempre ancorato alla realtà contingente del mercato.

Copyright Image: Sinergon LTD