Gli Stati Uniti vogliono porre fine al “far west” della ricarica elettrica

L’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha annunciato, nella giornata del 15 febbraio 2023, che il governo statunitense imporrà degli standard per le colonnine di ricarica finanziate a livello federale, le quali dovranno funzionare sempre, e ad alti livelli.

La misura viene in contro ai proprietari di auto elettriche stufi di ritrovarsi spesso di fronte a colonnine dichiarate attive sulle app, ma poi non funzionanti. E a proposito di app e abbonamenti, gli USA ne hanno anche per loro.

Come funzionano le misure degli Stati Uniti

Gli USA applicheranno i nuovi standard, come detto, a tutte le colonnine finanziate a livello federale, tra cui quelle con contributi della Nation Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), e in tutti i 50 stati federati, compresi Washington DC e Puerto Rico. L’obiettivo è di elettrificare oltre 120.700 km del sistema autostradale statunitense. Biden sembra insomma voler recuperare l’ampio gap con l’Unione Europea che, pur avendo non pochi problemi, presenta già la maggior parte delle sue autostrade ricche di colonnine, almeno nella sua parte occidentale.

Per essere più efficace, la Federal Highway Administration (FHWA), insieme al Joint Office of Energy and Transportation, ha pubblicato cinque standard a cui le colonnine americane dovranno aderire:

Punto primo, ricarica prevedibile e affidabile. Le colonnie dovranno avere più tipologie di presa, diversi livelli di potenza e almeno una di loro dovrà supportare la ricarica rapida. Questo standard è simile a quello imposto nei bandi per le colonnine autostradali italiane: da noi, però, sono tutte ad alta potenza, e almeno una di loro deve avere anche connettore CHAdeMO per le vecchie elettriche e Type 2 per le ibride plug-in.

Secondo: le colonnine devono funzionare quando i conducenti ne hanno bisogno. Ciò sottintende una manutenzione costante da parte degli operatori, cosa che sembra più facile a dirsi che a farsi. Ma conoscendo gli americani, non è così improbabile che venga rispettata.

Terzo: facile accessibilità delle colonnine, relativamente a posizione, disponibilità ma anche tariffe su tutte le app dedicate. Anche le app europee hanno un funzionamento simile: da Chargemap a Enel X Way, tutte tendono a indicare le tariffe di tutte le colonnine segnalate. Peccato, però, che ancora non ci siano funzioni simili su Waze, che invece indica i prezzi di benzina, diesel e gas.

Il quarto punto è forse quello più importante: i conducenti non dovranno più utilizzare app e creare account per caricare. Questo significa finalmente parificare le colonnine ai distributori, una lacuna legislativa nell’Unione Europea. Infatti, al momento la Commissione non ha pubblicato leggi di questo tipo, lasciando ai singoli stati la decisione. Ne consegue, per esempio, che in Italia solo le colonnine autostradali abbiano l’obbligo di essere dotate anche di POS per pagare la ricarica, mentre a spasso per l’Europa alcune colonnine ce l’hanno, altre no.

Quinto e ultimo punto: le colonnine avranno funzionalità più evolute, come il Plug & Charge. Ovvero, con le auto che la supportano, basterà semplicemente collegare il cavo alla vettura, e la ricarica partirà da sé. Infatti, la colonnina sarà in grado di dialogare con il sistema dell’auto, dimezzando i tempi, allo stesso modo in cui le vetture Tesla fanno con il Tesla Supercharger, e quindi pagando direttamente dalla propria auto.

E in Europa?

Una definizione così chiara manca nell’Unione Europea che proprio negli stessi giorni ha ratificato definitivamente la sua decisione di puntare sull’elettrico.

E se da un lato abbiamo i singoli paesi virtuosi che cercano di mettere una pezza, quantomeno in autostrada, è auspicabile che anche da Bruxelles arrivi un emendamento simile che garantisca il più possibile il funzionamento delle colonnine, e che ponga fine al far west che riguarda la ricarica, fatto di troppi account e di tempi spesso lunghi già solo per dare il via alla ricarica.

