Colonnine Free To X: come funziona la ricarica in autostrada

Le colonnine Free To X sono le infrastrutture di ricarica realizzate all’interno delle aree di servizio di Autostrade per l’Italia, e da ASPI finanziato insieme ai partner che decidono di collaborare. Le colonnine sono e saranno infatti frutto di collaborazioni tra la società e i principali operatori, tra cui Enel X, Be Charge e Duferco Energia.

L’ambizioso piano di ASPI prevede di arrivare ad avere colonnine autostradali ogni 50 km entro il 2023. Al momento ne sono state attivate 26 , l’ultima delle quali quella di Irpinia Sud (Napoli), ma l’obiettivo dell’azienda è di attivare in media 6 o 7 nuove stazioni di ricarica ogni mese. Le colonnine Free To X si uniscono alle colonnine Ionity presenti in alcune stazioni di servizio, come per esempio quella di Aosta.

Colonnine Free To X: dove sono e la loro potenza di ricarica

Come detto, sono attualmente nove le colonnine Free To X completate e funzionanti.

Autostrada A1 Milano-Napoli

Area di servizio S. Zenone Ovest sull’A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Bologna tra Melegnano e Lodi;

Area di servizio S. Zenone Est sull'A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Milano tra Lodi e Melegnano;

Area di Servizio Arda Ovest sull'A1 Milano-Napoli Km 73.3 direzione Napoli tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola

Area di servizio Secchia Ovest sull'A1 M481ilano-Napoli Km 156.5 direzione Bologna tra Allacciamento A1/A22 e Modena Nord;

Area di servizio Secchia Est sull'A1 Milano-Napoli Km 602 direzione Milano tra Modena Nord e allacciamento A1/A22 (6 pdr multi-client);

Area di Servizio Arno Ovest sull'A1 Milano-Napoli km 321 direzione Roma tra Incisa-Reggello-Valdarno;

Area di Servizio Arno Est sull'A1 Milano-Napoli km 321 direzione Milano tra Valdarno-Incisa-Reggello;

Area di servizio Flaminia Est sull'A1 Milano-Napoli Km 509.1 direzione Firenze tra Ponzano Romano – Soratte e Magliano Sabina;

Area di Servizio Giove Ovest sull'A1 Milano-Napoli Km 482 direzione Roma tra Attagliano e Orte;

Area di Servizio Teano Ovest sull'A1 Milano-Napoli Km 708.4 direzione Napoli tra Caianello e Capua;

sull’A1 Milano-Napoli Km 708.4 direzione Napoli tra Caianello e Capua; Area di Servizio S. Nicola Est sull’A1 Milano-Napoli Km 737.2 direzione Roma;

Autostrada A4 Torino-Trieste

Area di Servizio Brianza Nord sull’A4 Torino-Trieste Km 484 direzione Torino tra Cavenago e Allacciamento A4/A58 ;

Area di Servizio Brianza Sud sull'A4 Torino-Trieste Km 148 direzione Venezia tra Allacciamento A4/A58 e Cavenago;

Autostrada A8 Milano-Varese

Area di Servizio Brughiera Ovest sull’A8 Milano-Varese Km 2 direzione Milano tra A08 Sv. Lago Varese e Castronno;

Area di Servizio Brughiera Est sull'A8 Milano-Varese Km 41 direzione Varese tra Castronno e A08 Sv. Lago Varese;

Autostrada A9 Lainate-Como Chiasso

Area di Servizio Lario Ovest sull’A9 Lainate-Como Chiasso Km 16 direzione Lainate tra Fino Mornasco-Lomazzo Nord;

Autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Area di Servizio Aurelia Sud sull’A10 Genova-Ventimiglia km 44.8 direzione Savona;

Autostrada A12 Genova-Roma

Area di Servizio S.Ilario Nord sull’A12 Genova-Roma km 14.5 direzione Genova;

Autostrada A13 Bologna-Padova

Area di Servizio Po Est sull’A13 Bologna-Padova Km 43 direzione Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello;

Area di Servizio Po Ovest sull'A13 Bologna-Padova Km 73 direzione Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord;

Autostrada A14 Bologna Taranto

Area di Servizio La Pioppa Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Bologna;

Area di Servizio La Pioppa Est sull'A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Autostrada Milano-Napoli;

Area di Servizio Montefeltro Ovest sull'A14 Bologna-Taranto Km 133 direzione Ancona tra Rimini Sud e Riccione;

Area di servizio Conero Ovest sull'A14 Bologna-Taranto Km 239 direzione Pescara tra Ancona Sud e Porto Recanati;

Area di Servizio Torre Cerrano Ovest sull'A14 Bologna-Taranto Km 363 direzione Pescara tra Pineto e Pescara Nord;

Area di Servizio Torre Cerrano Est sull'A14 Bologna-Taranto Km Km 392 direzione Ancona tra Pescara Nord e Atri Pineto;

Area di Servizio Irpinia Sud sull'A16 Napoli-Canosa Km 44 direzione Canosa tra Avellino Est e Avellino Ovest;

Area di Servizio Canne Battaglia Est sull'A14 Bologna-Taranto Km 123 direzione Bologna tra Andria e Canosa;

Area di Servizio Canne Battaglia Ovest sull'A14 Bologna-Taranto Km 620 direzione Taranto tra Canosa e Andria;

Autostrada A16 Napoli-Canosa

Area di Servizio Irpinia Nord sull’A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Napoli;

Area di Servizio Irpinia Sud sull'A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Canosa;

Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce

Area di Servizio Monferrato Est sull’A26 Genova-Gravellona Toce Km 83 direzione Gravellona Toce tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud;

Area di Servizio Monferrato Ovest sull'A26 Genova-Gravellona Toce Km 118 direzione Gravellona Toce tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud;

Tutte le colonnine sono a ricarica ultra-rapida con due connettori CCS e uno CHAdeMO, con potenza fino a 300 kW e tempi di rifornimento promessi di 15-20 minuti. Insieme alle Ionity, ai Tesla Supercharger e alle Hyper Charge di Enel X rappresentano le colonnine più potenti in territorio italiano. Come appare evidente, sono ancora poche e soprattutto uni-direzionali. Ciò significa che io, con la mia auto elettrica, se volessi andare da Monza verso Bologna o Rimini potrei sfruttarle, mentre al ritorno dovrei affidarmi ad altro.

Tariffe e funzionamento

La loro potenza fa sì che ovviamente non rientrino tra le colonnine gratuite: il costo di ricarica è infatti pari a 0,69€/kWh, anche se sappiamo che poi l’effettivo costo dipende dalla capienza della batteria.

Riguardo al funzionamento, ammetto che mi ha lasciato alquanto perplesso. Esiste un’app ufficiale di Free To X, sulla quale è presente anche una carta geografica la quale però non mostra né la presenza delle colonnine, né ti dà modo di sfruttarle. Lo stesso sito ti rimanda all’app o tessera RFID del provider che si è occupato di quella colonnina.

Una scelta che trovo alquanto scomoda, perché costringe ad avere mille app diverse sul telefono: per questo, il mio consiglio è di usare l’app Juice Pass di Enel X, che le segnala tutte anche quando non sono sue; o ancora meglio l’app di evway. In entrambi i casi, sarà possibile attivare la ricarica e pagarla.

In continua evoluzione

Quello di Free To X è un progetto in continua evoluzione, tanto che il numero di colonnine attivate cresce continuamente. Sono in fase avanzata altri 38 cantieri con l’obiettivo di una copertura uniforme da Nord a Sud e la cui apertura è prevista tra la fine del 2022 e il primo trimestre del 2023. Parliamo di:

Somaglia Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

Arda Est (A1 Milano-Napoli);

Badia al Pino Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

Fabro Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

Prenestina Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

Casilina Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

La Macchia Est e Ovest (A1 Milano-Napoli);

Valtrompia Nord e Sud (A4 Torino-Trieste);

Giovi Est (A7 Milano-Genova);

Lario Est (A9 Milano – Como);

Firenze Nord (A11 Firenze-Pisa Nord);

Peretola Sud (A11 Firenze-Pisa Nord);

S.Ilario Sud (A12 Genova-Roma);

Tirreno Est e Ovest (A12 Genova-Roma);

Castel Bentivoglio Est e Ovest (A13 Bologna-Padova);

Sillaro Est e Ovest (A14 Bologna-Taranto);

Esino Est (A14 Bologna -Taranto);

Murge Est (A14 Bologna-Taranto);

Piceno Est e Ovest (A14 Bologna-Taranto);

Torre Fantine Est e Ovest (A14 Bologna-Taranto)

Calaggio Nord e Sud (A16 Napoli-Canosa);

Stura Est e Ovest (A25 Genova-Voltri-Gravellona Toce);

Sile Est e Ovest (A27 Venezia-Belluno);

