Vinfast con StoreDot per la batteria che ricarica 160 km in soli 2 minuti

L’azienda israeliana StoreDot ha stretto una collaborazione con VinFast, il produttore automobilistico vietnamita, per sviluppare la batteria per veicoli elettrici più veloce al mondo. La nuova batteria, che dovrebbe essere pronta entro il 2025, promette di caricare un’auto elettrica in soli 5 minuti.

La tecnologia di StoreDot si basa su una nuova generazione di materiali semiconduttori organici, che consentono di aumentare la velocità di ricarica delle batterie. La società ha già dimostrato la sua tecnologia in laboratorio, caricando una batteria da 100 kWh in soli 5 minuti. Tuttavia, la sfida consiste nel trasferire questa tecnologia su scala industriale, in modo da renderla disponibile per i consumatori.

La partnership con VinFast rappresenta un passo importante in questa direzione. VinFast è un produttore automobilistico relativamente nuovo, fondato nel 2017, ma ha già dimostrato di avere grandi ambizioni nel settore dei veicoli elettrici. Proprio quest’anno ha presentato i SUV elettrici VF8 e VF9 realizzati in collaborazione con Pininfarina, ed ha annunciato piani per lanciare altri modelli nel prossimo futuro.

La collaborazione con StoreDot dovrebbe consentire a VinFast di diventare uno dei leader nel settore delle batterie per veicoli elettrici. La nuova batteria potrebbe essere utilizzata non solo sui veicoli VinFast, ma anche su altri modelli di auto elettriche. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sull’adozione delle auto elettriche, poiché la velocità di ricarica elettrica è uno dei principali ostacoli all’adozione di questa tecnologia.

Inoltre, la nuova batteria potrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente. Attualmente, la produzione di batterie per veicoli elettrici richiede l’estrazione di materiali rari e costosi, come il litio e il cobalto. La produzione di batterie più efficienti potrebbe ridurre la quantità di materiali necessari per produrre le batterie, riducendo così l’impatto ambientale della produzione di veicoli elettrici.

La partnership tra StoreDot e VinFast potrebbe rappresentare un importante passo avanti, con la nuova batteria che potrebbe rendere i veicoli elettrici più convenienti e accessibili per i consumatori, accelerando l’adozione di questa tecnologia e riducendo l’impatto ambientale della produzione di batterie.

