In piena estate, e dopo il successo del Maiora 30 Walkaround, Talenti, brand d’eccellenza nell’outdoor d’alta gamma anche per il settore nautico, raddoppia diventando protagonista anche del Maiora 30 Convertible, il sofisticato yacht realizzato da Next Yacht Group in collaborazione con lo studio Fossati Design Bureau.

Maiora 30 Convertible: caratteristiche

Maiora 30 Convertible porta questo nome proprio per la sua particolare conformazione del ponte superiore, diviso in due aree, una chiusa e completamente condizionata, lo Sky Lounge, e l’altra “en plein air” fruibile in diversi modi in funzione delle esigenze dell’Armatore.

Lo Sky Lounge è caratterizzato da vetrate laterali completamente abbattibili e da una porta di poppa a scomparsa, in modo tale da poter comodamente trasformare uno spazio chiuso e riservato in uno aperto ed arioso in diretta comunicazione con l’area esterna. Il salone nello Sky Lounge, di circa 50 metri quadrati, è impreziosito da arredi selezionati tra i più prestigiosi brand di arredamento italiano e completato da meravigliose opere d’arte.

La sala è facilmente trasformabile facendo vivere scenari sempre diversi: può essere sfruttata come una perfetta cinema room, dove rilassarsi guardando un buon film in compagnia oppure come una splendida terrazza sul mare, dove poter vivere momenti di relax al tramonto o di estrema libertà affacciandosi sul mare aperto, ma anche come sala da pranzo da godere in totale privacy con la famiglia e gli amici.

Lo yacht Maiora 30 Convertible si contraddistingue per il comfort e gli ampi spazi. Grazie ai corridoi laterali, tutti gli ospiti a bordo possono camminare da poppa a prua in maniera fluida ed ininterrotta, regalando così un’esperienza on board indimenticabile.

Le finestrature a tutta altezza del main deck corrono lungo la murata nave ed illuminano l’ampio salone centrale che si presenta come una location accogliente ed elegantemente arredata con un layout funzionale e una decorazione delicata e ricercata. La zona living si affaccia direttamente sul pozzetto molto spazioso: su precisa richiesta armatoriale questa area è stata notevolmente ampliata ottenendo una zona pranzo molto estesa ed equipaggiata con un tavolo che può accogliere fino a otto persone, diventando così una parte della barca perfetta per condividere momenti conviviali: una vera e propria sala da pranzo “al fresco”.

Il livello di personalizzazione si spinge fino alla spiaggetta di poppa ospitante una sauna a livello del mare: gli ospiti possono rilassarsi nel calore di una vera e propria sauna “galleggiante” e un attimo dopo, in pochi semplici passi, tuffarsi nell’acqua rinfrescante del mare.

Maiora 30 Convertible: design in mare aperto con Talenti

Da diversi anni, Talenti ha fatto il suo ingresso nel settore nautico e tra le collezioni presenti in questo progetto, meritano un’attenzione particolare alcuni pezzi ormai iconici e firmati dal grande designer spagnolo Ramòn Esteve. In primis, la pluripremiata collezione Casilda che con i suoi tavoli infonde carattere allo spazio e che insieme alla collezione Cottage intervalla stili diversi creando gradevoli contrasti decorativi e materici.

Il tavolo da caffè Casilda è l’unico rettangolare e ha una struttura in acciaio inox verniciato a polvere con top in legno iroko abbinato con listelli di marmi diversi in base al colore del metallo.

Il tavolo da caffè Cottage è il tavolino più piccolo e più alto della linea Cottage. Si combina perfettamente con gli elementi living Cottage di cui riprende la struttura in alluminio. Il top è in legno iroko. Il lettino con ruote della linea Cottage richiama lo stile del Far West e allo stesso tempo contemporaneo di tutti gli altri articoli della stessa collezione. Facilmente impilabile, presenta una struttura in alluminio verniciato a polvere, seduta e schienale reclinabile sono supportati da cinghie elastiche sintetiche, la cuscineria è sfoderabile, facile da lavare e resistente agli agenti atmosferici. Imbottitura in quick dry foam.

Non può certo mancare un divano dalle dimensioni importanti e la scelta è caduta su Scacco, il sofà modulare disegnato da Ludovica+Roberto Palomba. Dalle forme morbide, tondeggianti e dallo stile eclettico, è disponibile in una vastissima quantità di moduli. La struttura di ogni modulo è realizzata in alluminio, sostenendo la cuscineria, in quick dry foam, rivestita di tessuto, resistente agli agenti atmosferici.

Oltre alle forme dei moduli, la particolarità del prodotto si nota nello schienale. Anch’esso in alluminio, è interamente avvolto da corde nautiche sintetiche, il cui intreccio crea un disegno geometrico simile alla tavola degli scacchi. Inoltre, la presenza di moduli centrali, rende possibile un’ottimizzazione degli spazi, potendo realizzare il Divano Modulare dalla struttura curvilinea. Di interesse particolare sono i moduli Drop, che rendono il prodotto estremamente morbido alla vista e per nulla ingombrante.

