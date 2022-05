E' stata consegnata un’ulteriore unità della fortunata serie Maiora 30.

Maiora 30 Walkaround: “Eden”, questo il suo nome, è un esempio di come Next Yacht Group, con il marchio Maiora, interpreta il concept di imbarcazione mediterranea, progettata anche per la vita in rada, luminosa ovunque, dall’alta vivibilità, con enormi spazi e soluzioni esterne per godere il mare ed il sole, tradizionale nella propulsione ma con gusto sofisticato ed eleganza in ogni dettaglio.

Maiora 30 Walkaround: caratteristiche

Con i suoi 30,5 mt di lunghezza, 7,5 mt di larghezza e le sue altezze interponte, questa imbarcazione regala all’Armatore ed ai suoi ospiti spazi straordinari, estremamente fruibili. Un esempio è proprio il fly, un’area en-plein air che da prua a poppa misura circa 120 metri quadri e che non ha “ostacoli”, né scalini né scale. Da godere in compagnia, dove prendere il sole o rilassarsi nelle zone d’ombra lambite dalla brezza, dove sorseggiare un cocktail al tramonto o cenare sotto le stelle. Questa unità è anche la prima della serie a disporre di una piscina custom per 5 adulti, in teak e vetro, con infinity view.

Altra caratteristica è la poppa: una vera “terrazza” direttamente sul mare, collegata al salone da una porta che si apre e scompare totalmente così da creare un unico ambiente, per i momenti di piacere e di relax, più intimi o in compagnia, guardando l’orizzonte o godendo dell’accoglienza degli interni. Pochi gradini e si arriva alla beach area, un’ampia area prendisole completamente attrezzata e pronta da vivere: in un attimo ci si tuffa o si mettono in acqua i water toys.

Anche la zona di prua offre un ponte “portoghese” di dimensioni uniche per la sua categoria. Il garage è laterale ed alloggia un tender di circa 6 metri – dimensioni uniche per la categoria e per imbarcazioni fino a 40 metri – ed ogni possibile toy nei più di 2 metri di altezza. Gli interni, come sempre, sono stati configurati e arredati con il contributo diretto dell’Armatore.

Lunghe crociere – la velocità massima è di 23 nodi, comfort – grazie agli stabilizzatori sia in navigazione sia all’ancora, fruibilità degli spazi e personale stile di vita a bordo al meglio, questo in sintesi il nuovo Maiora 30 Walkaround.

