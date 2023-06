La nuova Range Rover Sport SV è la più potente e dinamica di sempre. Unisce prestazioni e dinamismo supremi con impareggiabili capacità Range Rover, raffinatezza e design riduttivo. La sua gamma di tecnologie mirate alle prestazioni, include il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe e un sistema audio sensoriale con wellness benefit.

Range Rover Sport SV: motore

Equipaggiata esclusivamente con un nuovo propulsore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 4.4 litri, che eroga 635 CV e 750 Nm di coppia 2 (60 CV e 50 Nm in più rispetto alla precedente generazione di Range Rover Sport SVR Supercharged 5.0 litri V8), la Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e di offrire una velocità massima di 290 km/h.

Queste prestazioni eccezionali sono rese possibili da una combinazione di caratteristiche che consentono un risparmio di peso fino a 76 kg , tra cui la prima opzione al mondo di cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici, freni carboceramici (opzione disponibile per la prima volta su una Range Rover) e miglioramenti aerodinamici di serie, tra cui un cofano in fibra di carbonio.

La nuova Range Rover Sport SV è inizialmente disponibile con le specifiche SV Edition One che rappresentano una selezione delle migliori combinazioni di caratteristiche, colori e finiture. Ogni Range Rover Sport SV Edition One è impreziosita da un esclusivo marchio sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta.

Range Rover Sport SV: caratteristiche

Il sistema di sospensioni 6D Dynamics della nuova Range Rover Sport SV è il più sofisticato della sua classe, con una combinazione di ammortizzatori idraulici interconnessi, molle pneumatiche regolabili in altezza e controllo del beccheggio. Questo rivoluzionario sistema semi-attivo, che elimina la necessità di barre antirollio convenzionali, riduce drasticamente il beccheggio e il rollio per mantenere l’assetto della scocca quasi livellato durante curve e accelerazioni estreme, riducendo anche il peso, aumentando l’aderenza e offrendo più comfort e raffinatezza.

Per la prima volta su una Range Rover vengono montati pneumatici posteriori da 305, 20 mm più larghi degli anteriori da 285. Questa disposizione, con pneumatici Michelin Pilot Sport All Season 4 di serie, migliora l’aderenza, la stabilità e la trazione. Ogni nuova Range Rover Sport SV beneficia di un sistema di frenata ad alte prestazioni appositamente sviluppato, ed è possibile scegliere tra la tecnologia di frenata Dual-Cast in metallo misto di serie e quella carboceramica opzionale.

Massimizzando il vantaggio dell’hardware dinamico potenziato, il guidatore può intensificare l’atteggiamento sportivo della vettura premendo il nuovo pulsante SV Mode sul volante. Andando un passo oltre l’attuale modalità Dynamic di Range Rover Sport, la SV Mode ottimizza lo sterzo, il cambio automatico a otto velocità, la risposta dell’acceleratore, la sonorità di scarico e le sospensioni 6D Dynamics per offrire l’esperienza più dinamica ed emotiva possibile.

Il design

Il design esterno della nuova Range Rover Sport SV include un esclusivo frontale aerodinamicamente ottimizzato, lati inferiori della carrozzeria riprofilati e terminali quadrupli funzionali con punta in fibra di carbonio per il sistema di scarico attivo come punti focali del posteriore. I dettagli in fibra di carbonio del lettering Range Rover, le lame del paraurti anteriore, la cornice della griglia, le prese d’aria del cofano e le prese d’aria laterali possono essere integrati con la finitura a vista della sezione centrale del cofano in fibra di carbonio.

All’interno dell’abitacolo, gli esclusivi sedili SV Performance dagli schienali in fibra di carbonio satinata sono dotati di poggiatesta integrati, cuscini più scolpiti e logo SV illuminati sugli schienali. È disponibile un nuovo interno in PU Ultrafabrics, con tessuto leggero, senza cuciture, “3D Knit to Form”. I paddle della trasmissione con bordi illuminati, i primi al mondo, si trovano dietro un volante con una migliore sagomatura per la presa del pollice, mentre la ceramica nera del cambio sulla consolle offre una sensazione di freschezza al tatto.

La Nuova Range Rover Sport SV introduce il Body and Soul Seat (BASS), un’esperienza audio multidimensionale con wellness benefit che consente agli occupanti dei sedili anteriori di percepire fisicamente il suono. Questo è il primo veicolo di produzione a incorporare un sistema audio tattile del leader del settore Subpac, tecnologia utilizzata dai migliori artisti e compositori del mondo.

La gamma Range Rover Sport

Oltre all’introduzione della nuova Range Rover Sport SV, la gamma ha ricevuto una serie di aggiornamenti, tra cui un propulsore PHEV aggiornato con autonomia EV estesa e l’integrazione della tecnologia di infotainment Pivi Pro di ultima generazione.

Prestazioni ed efficienza sono migliorate con un propulsore ibrido plug-in aggiornato, con il nuovo P550e (che sostituisce il P510e) che offre un’autonomia EV fino a 121 km per viaggi più veloci e rilassati. In combinazione con il motore a benzina Ingenium a sei cilindri da 3,0 litri, l’ibrido eroga 550 CV e 800 Nm di coppia.

Il motore elettrico potenziato e la trasmissione rendono l’ibrido più reattivo che mai, riducendo il tempo necessario per raggiungere 100 km/h di 5,0 secondi con la sola energia elettrica. Utilizzando entrambe le fonti di energia, la P550e può inoltre scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

La gamma Range Rover Sport è disponibile con prezzi a partire da 97.900 euro. La SV con prezzo di 213.000 euro.

