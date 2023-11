Tesla Megapack alimenterà di più 200.000 case in California

In California è stato inaugurato un innovativo progetto solare che sfrutta l’energia dei Tesla Megapack. Questa centrale energetica da 250 MW/1 GWh, posizionata a fianco di un’area dedicata al fotovoltaico, ha la capacità di alimentare oltre 207.000 abitazioni ogni anno.

Secondo quanto riporta PV Magazine ha recentemente riferito che Intersect Power ha messo in funzione il suo nuovo progetto Oberon in California. Questa installazione è composta da pannelli solari da 500 MW (AC) e da un sistema di accumulo energetico, costituito da unità Tesla Megapack da 250 MW/1 GWh, adiacenti all’impianto.

Il progetto Oberon si allinea agli obiettivi dell’Inflation Reduction Act (IRA), privilegiando l’uso di componenti prodotti negli Stati Uniti. Include moduli fotovoltaici di First Solar, con base in Ohio, i sistemi di tracciamento NX Horizon di Nextracker, e strutture in acciaio prodotte negli USA. Le unità di accumulo energetico sono alimentate da batterie provenienti dalla fabbrica Tesla di Lathrop, in California.

Per Oberon si tratta di una pietra miliare essendo il primo progetto a adottare le nuove linee guida del Bureau of Land Management (BLM) per l’energia rinnovabile nel deserto. Il piano del BLM ha destinato oltre 4 milioni di ettari per conservazione e ricreazione, identificando aree strategiche per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il piano è il risultato di sei anni di collaborazione tra il governo federale, enti ambientali, comunità indigene, settore delle energie rinnovabili, utilities e cittadini.

Questo progetto rappresenta un modello esemplare di come l’industria dell’energia rinnovabile possa ottimizzare i vantaggi dei progetti, valorizzando le catene di approvvigionamento nazionali e il lavoro sindacale, garantendo che i benefici della transizione energetica siano condivisi da tutta la popolazione americana. Intersect Power si conferma pioniere nella definizione di standard di approvvigionamento che riflettono gli obiettivi dell’IRA, realizzando progetti innovativi nel campo dell’energia pulita, che influenzano significativamente la decarbonizzazione dell’economia.

Il progetto Oberon produrrà energia, Crediti di Energia Rinnovabile e Resource Adequacy che saranno acquistati da varie entità, tra cui Calpine Energy Solutions, Constellation, Ava Community Energy (precedentemente East Bay Community Energy), Microsoft e San Diego Community Power.

