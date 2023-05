Range Rover SV Bespoke è il servizio che offre livelli avanzati di personalizzazione e raffinatezza sui modelli Autobiography e SV. I più recenti aggiornamenti alla Range Rover includono l’infotainment Pivi Pro di ultima generazione, mentre i nuovi ibridi plug-in sono ancora più potenti. Range Rover SV è disponibile per la prima volta in versione ibrida anche sul modello a passo lungo, mentre l’ammiraglia V8 presenta una tecnologia MHEV che ne aumenta l’efficienza. La Range Rover SV acquisisce una nuova variante da 615 CV.

Range Rover SV Bespoke: il processo di personalizzazione

SV Bespoke offre accesso ad una vasta gamma di materiali e finiture interne ed esterne. Il servizio è un processo di creazione unico e completo in sette fasi che considera colori, temi, opzioni esclusive SV, materiali, impiallacciature e finiture, variazioni richieste e personalizzazioni. Ogni veicolo finito promette di essere unico come il suo creatore.

Per la cabina, sono disponibili fino a 391 combinazioni di colori e materiali, mentre la gamma delle tinte di carrozzeria SV Bespoke comprende più di 230 colori nelle finiture satinate e lucide. In alternativa il servizio di verniciatura SV Bespoke Match to Sample, che può replicare qualsiasi colore esterno richiesto ed offre possibilità praticamente illimitate.

Il livello di artigianalità offerto dagli esperti di SV Bespoke è esemplificato dall’attenzione ai dettagli profusi nel cofano e nel portellone posteriore della Range Rover, disponibili in una gamma di finiture in metallo prezioso, tra cui l’oro a 24 carati.

Range Rover SV Bespoke: gamma di propulsori

Anche l’ampia gamma di propulsori della Range Rover è stata migliorata. I potenti ed efficienti motori ibridi plug-in sono dotati di un nuovo motore elettrico da 160 kW che, combinato con il motore a benzina Ingenium a sei cilindri da 3.0 litri, eroga rispettivamente 550 CV e 460 CV nei modelli P550e e P460e (nelle motorizzazioni precedenti 510 CV e 440 CV).

La tecnologia avanzata offre una migliore accelerazione in modalità EV, riducendo di 5 secondi il tempo necessario per raggiungere i 100 km/h in modalità all-electric. Utilizzando entrambe le fonti di energia, la P550e può inoltre scattare da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi (rispetto ai 5,5 secondi precedenti).

Questi propulsori sono disponibili insieme agli attuali Mild Hybrid Ingenium benzina e diesel a sei cilindri, e forniscono un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 121 km, (in precedenza 113 km), offrendo un’autonomia in condizioni reali che arriva a 94 km.

La versione ibrida è disponibile per la prima volta sulla Range Rover SV a passo lungo. E’ possibile specificare l’allestimento a quattro posti del veicolo a passo lungo, insieme all’opzione SV Signature Suite e all’efficiente propulsione ibrida, che rappresenta l’apice del lusso Range Rover.

Il V8 utilizza per la prima volta la tecnologia MHEV. Il sistema MHEV offre una maggiore efficienza recuperando l’energia che andrebbe persa durante la decelerazione e la frenata per ridistribuirla migliorando la risposta in accelerazione. Combinate con altri vantaggi del sistema, tra cui un funzionamento più fluido della funzione start/stop, queste caratteristiche consentono un miglioramento delle emissioni di CO2 .

Sulla Range Rover SV è stato introdotto anche un twin-turbo a benzina V8 MHEV, con una potenza migliorata di 615 CV e 750 Nm di coppia, che offre prestazioni fluide e potenti.

