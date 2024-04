Range Rover Sport Stealth Pack: il lusso sportivo in finiture scure

Il nuovo Stealth Pack della Range Rover Sport combina un’estetica scura e raffinata con innovazioni tecnologiche e tanto comfort.

La Range Rover Sport introduce una nuova dimensione di eleganza e dinamismo con il lancio del nuovo Stealth Pack, disponibile con un prezzo di partenza di 11.841 euro. Questo pacchetto, disponibile esclusivamente per il modello Dynamic SE, unisce finiture scure di impatto ad una tecnologica avanzata.

Il Stealth Pack esalta il carattere distintivo della Range Rover Sport con una vernice Carpathian Grey Satin, arricchita da un wrapping protettivo satinato a contrasto con il Black Pack, che comprende prese d’aria sul cofano, lettering, sezioni inferiori dei paraurti e soglie laterali in Narvik Black Gloss. Il portamento sportivo e muscoloso viene ulteriormente esaltato dai cerchi da 23” Gloss Black con pinze dei freni nere, vetri oscurati e tetto a contrasto Narvik Black Gloss.

Gli interni non sono da meno, con opzioni di rivestimento in pelle traforata Windsor Ebony o Light Cloud che sottolineano l’attenzione al dettaglio e il comfort di alto livello. Una novità assoluta per la Range Rover Sport è l’introduzione del Satin Protective Film, un rivestimento protettivo senza solventi installato direttamente in fabbrica. Questa finitura satinata non solo aggiunge un tocco di modernità ma offre anche una protezione antigraffio, garantendo che l’estetica dell’auto rimanga impeccabile nel tempo.

Dal punto di vista tecnologico, la Range Rover Sport con Stealth Pack non lascia nulla al caso. La console centrale è dotata dell’ultimo touchscreen InControl da 11,4 pollici, le funzionalità digitali sono aggiornabili over the air e non mancano infine le avanzate opzioni di sicurezza come il blocco/sblocco automatico a distanza.

Il lusso sportivo, il carattere distintivo e la capacità dinamica della Range Rover Sport sono garantiti da una gamma di motori a benzina e diesel Ingenium sei cilindri mild-hybrid 48 Volt, tutti disponibili con l’opzionale Stealth Pack quando è selezionata la Dynamic SE. Le opzioni ibride plug-in P460e e P550e saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno.

Fonte Range Rover

Copyright Image: Sinergon LTD