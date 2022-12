Si chiama Mate SUV ma è una e-bike cargo prodotta in Italia da usare in città

Il nome trae in inganno volutamente, perchè Mate SUV non è l’ennesima automobile ma una interessante e-bike cargo, da utilizzare in città. I danesi di Mate ci invitano ad immaginare la vita senza essere bloccati nel traffico e senza dover mai pagare un’altra multa per il parcheggio, pur avendo il comfort di un SUV. Ecco, sul non rimanere bloccati nel traffico abbiamo qualche dubbio, visto gli ingombri, ma tant’è.

Non corrisponderà perfettamente alle esigenze di tutti, ma Mate SUV potrebbe essere una bici elettrica interessante per i brevi spostamenti quando si va a fare la spesa, per trasportare uno o due bambini a scuola o per le piccole imprese che cercano di consegnare le merci a livello locale ad impatto zero.

Un progetto europeo

Il “reverse e-trike”, questo dovrebbe essere il nome tecnico di questo tipo di mezzo, viene prodotto per i mercati dell’UE e del Regno Unito, è stato progettato in Danimarca, ingegnerizzato in Germania da Zanzotti Industrial Design, e sarà prodotto in Italia “garantire i più alti standard di qualità” come dichiarato sul sito ufficiale, a partire dal prossimo anno.

Com’è fatto il Mate SUV?

Mate SUV è dotato di un motore centrale da 250 W con assistenza alla pedalata che rispetta le norme EU fino a 25 km/h. Non ha un gruppo meccanico, ma è dotata di una trasmissione a cinghia abbinata a un mozzo con ingranaggi Enviolo. La batteria dovrebbe offrire fino a 100 km di autonomia per carica.

Il telaio è realizzato al 90% in alluminio riciclato, il vano di carico da 210 litri è dotato di una illuminazione a strisce LED pulsanti e può ospitare una barra di sicurezza tubolare sollevabile in alto. Può inoltre essere dotato di una copertura antipioggia per proteggere i pacchi dalle intemperie, ma è anche possibile inserire i sedili e aggiungere un hard top per i bimbi.

C’è l’antifurto GPS

Il SUV sarà dotato di connettività 4G per la localizzazione in tempo reale e la protezione antifurto tramite smartphone, che può anche controllare lo stato della batteria, la pianificazione del percorso e le funzioni di allarme a distanza. Le due ruote anteriori e quella posteriore possono essere dotate di pneumatici stradali o di robuste coperture da fuoristrada, mentre la potenza di arresto sarà garantita da freni a disco idraulici.

Il SUV Mate, recente vincitore del German Desing Award 2023, è già disponibile per il pre-ordine a 49 euro. Il prezzo finale è di 6.499 euro con le prime consegne a partire da settembre 2023.

