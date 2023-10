Bici elettriche Tenways: la mobilità è sicuramente una delle problematiche più scottanti nel contesto urbano, in particolare nelle grandi città dove gli spostamenti frequenti tra il traffico congestionato sono una realtà consolidata.

L’utilizzo della bicicletta è oramai un’alternativa sempre più valida, non solo da un punto di vista ecologico e salutare, ma anche da una prospettiva funzionale e addirittura glamour; in particolare sul fonte e-bike, le due ruote stanno riscontrando un vero e proprio trend grazie a modelli sempre più ergonomici e di tendenza, che permettono di muoversi in modo semplice e veloce tra le insidie della giungla metropolitana. Con un occhio di riguardo allo stile.

Protagonista della passerella urbana milanese è la Tenways CGO800S, e-bike progettata per adattarsi a ogni tipo di lifestyle, grazie al design elegante ed ergonomico, oltre che alle molteplici funzionalità, dall’autonomia della carica alla facilità di guida. Pratica e innovativa, Tenways CGO800S è perfetta per muoversi in un contesto metropolitano anche grazie alla sua pulizia, garantita dall’esclusiva cinghia in carbonio, che azzera il rischio di sporcare i vestiti e di mortificare l’outfit da pedalata cittadina. Una soluzione quindi per poter muoversi comodi senza preoccuparsi di sgualcire anche il look più elegante.

La gamma Tenways si completa di ulteriori modelli di e-bike, pensati per soddisfare ogni esigenza e accompagnare ogni outfit, sempre con la garanzia di prestazioni ottimali.

Per un lifestyle sportivo ma sempre glamour, il modello CGO600 Pro, accattivante mix di innovazione ed eleganza, è indicato per sfrecciare nel traffico più intenso senza rinunciare a uno stile impeccabile. Infine, le ultime arrivate Ago X e Ago T, contraddistinte da un design progettato ad hoc, offrono un calibrato connubio tra eleganza e potenza, per affrontare con grinta e grazia ogni sfida urban.

Qualunque sia la propria esigenza di spostamento metropolitano, Tenways ha la soluzione per promuovere la mobilità green. Con un occhio puntato sul look.

