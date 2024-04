Baglietto Barbara Anne: varato il nuovo yacht DOM133

Il DOM133 di Baglietto, conosciuto come Barbara Anne, porta la firma di Stefano Vafiadis per la progettazione esterna, mentre gli interni sono a cura di Leonardo Santi.

Il cantiere Baglietto prosegue con successo la sua intensa stagione di lanci, con l’ultimo gioiello della flotta, il nuovo DOM133, appena varato. Progettato esternamente da Stefano Vafiadis, questo sesto scafo della serie ha segnato un altro traguardo importante per il prestigioso marchio italiano.

Il Barbara Anne, nome dell’ultimo DOM133, mantiene le innovazioni stilistiche introdotte nella linea con il My Astera, volte a dare massima apertura verso l’esterno ed esaltare il contatto con il mare: il salone principale, ad esempio, si arricchisce della vetrata sulla fiancata sinistra grazie allo spostamento all’esterno delle condotte di ventilazione. Sul ponte superiore due finestrature a tutta altezza si aprono su due balconcini laterali. A poppa si mantiene la piscina su due livelli con il logo della barca incastonato sul fondo, mentre

totalmente custom è la piscina sul ponte sole, espressamente disegnata e realizzata per questo scafo.

Gli interni portano la firma di Leonardo Santi e trovano la loro ispirazione nel car design, da cui riprendono anche alcune colorazioni di auto iconiche: rosso, verde e blu Ferrari, arancio Lamborghini personalizzano, infatti, le cabine ospiti sul ponte inferiore mentre la timoneria con top in carbon look bronzato propone inserti in griglia che ricordano quelli delle auto sportive.

Colori caldi, dominati dal crema e dal bronzo, legni chiari lisci o bacchettati con inserti in led e rifinitura con profilati in bronzato conferiscono allo yacht un carattere molto contemporaneo di fine eleganza e sobria raffinatezza. Degna di nota la scala centrale, anch’essa in legno bacchettato con led insertato ed importante lampadario customizzato di Paolo Castelli. Gli arredi, sia degli interni che degli esterni, portano la firma di Minotti, personalizzati nei tessuti.

L’imbarcazione dislocante in alluminio è motorizzata con due 2 motori Caterpillar C32 che gli consentono di raggiungere la significativa velocità massima di 17 nodi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte: Baglietto

Copyright Image: Sinergon LTD