BH Core Sport: e-Mtb versatile per avventure e quotidianità

Scopri BH Core Sport, la e-Mtb minimalista con motore potente, batteria integrata e allestimenti per ogni esigenza. Autonomia fino a 170 km.

La BH Core Sport rappresenta l’ideale per gli appassionati di ciclismo alla ricerca di una Mountain Bike elettrica versatile, perfetta sia per le avventure su terreni leggeri sia per l’utilizzo giornaliero. Questa bicicletta si distingue per il suo telaio in alluminio dotato di cablaggio interno, un dettaglio tipico delle Mtb di fascia alta che ne esalta il design raffinato. La sua progettazione include la predisposizione per il montaggio di portapacchi, grazie ai supporti integrati nel telaio, dimostrando una notevole attenzione verso la funzionalità.

Al cuore della BH Core Sport pulsa il motore di seconda generazione BH 2EXMAG che si caratterizza per le sue dimensioni compatte e un peso di soli 2,2 kg, offrendo una coppia massima di 65 Nm. Il suo maggior pregio è la totale assenza di attrito in fase di pedalata senza assistenza, assicurando un’esperienza di guida fluida e naturale, con la sicurezza di una garanzia di 5 anni offerta da BH sui suoi motori.

La batteria, integrata nel tubo obliquo della bicicletta, vanta una capacità di 540 Wh, promettendo un’autonomia fino a 128 km. Per gli utenti più esigenti, è disponibile l’opzione di una batteria esterna XPro da 180 Wh, facilmente installabile sul portaborraccia senza cavi aggiuntivi, elevando la capacità totale a 720 Wh per un’autonomia estesa fino a 170 km.

La dotazione include l’X-Display, un display a colori ad alta definizione montato sul manubrio, ideale per consultare i dati di guida anche sotto il sole diretto. La gamma BH Core Sport propone due configurazioni, entrambe equipaggiate con ruote da 29″ con pneumatici Maxxis e trasmissione Shimano 1×12. La presenza di una forcella da 100 mm con controllo di blocco remoto sul manubrio completa l’offerta, rendendo questa e-Mtb pronta ad affrontare ogni tipo di percorso montano.

BH Core Sport: modelli e prezzi

Due i modelli disponibili:

BH Core Sport 29 (Forcella FOX 32 FLOAT Rhythm, trasmissione Shimano XT): prezzo 3.099,90 €

BH Core Sport Pro (Forcella Rock Shox Judy Silver, trasmissione Shimano Deore): prezzo 4.099,90 €

Per maggiori informazioni consultare il sito del produttore.

Copyright Image: Sinergon LTD