Tutti gli autovelox in Lombardia dal 31 Gennaio al 6 Febbraio 2022

Dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia dal 31 Gennaio al 6 Febbraio 2022 su strade provinciali, statali e autostrade.

Ecco come tutti i lunedì l’elenco completo degli autovelox in Lombardia. Si tratta della settimana compresa tra lunedì 31 Gennaio e domenica 6 Febbraio nell’ambito delle operazioni di controllo della Polizia Stradale, che comunica in maniera trasparente le località dove saranno effettuate le verifiche della velocità. Non saranno posizionati autovelox martedì 1 e sabato 5.

Vi raccomandiamo di seguire le regole del Codice della Strada e di moderare la velocità. Ma sapevate che esiste anche un limite minimo di velocità? Per chi fosse interessato, qui i nostri consigli per i dispositivi legali anti autovelox da avere sempre in automobile.

Autovelox in Lombardia dal 31 Gennaio al 6 Febbraio 2022



31/01/2022

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS 671 della Valle Seriana BG

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 233 Varesina VA

Strada Provinciale SP 236 BIS GOITESE MN

Strada Comunale SC 06 MONZA – CARATE MB

02/02/2022

Autostrada A 9 – Lainate – Como – Chiasso VA

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 344 di Porto Ceresio VA

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

03/02/2022

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 236 BIS GOITESE MN

04/02/2022

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

06/02/2022

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

