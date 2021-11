Codice della strada 2021: le novità riguardanti le luci sulle biciclette

Essere sempre visibili anche di giorno aumenta la sicurezza dei ciclisti.

Il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 10 novembre 2021, oltre alle novità riguardanti i monopattini elettrici, prevede anche alcune novità riguardanti le luci sulle biciclette.

Tuttavia, approfittiamo per ricordare ancora una volta che la bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione.

Codice della Strada 2021: Luci biciclette

Le luci da montare sulla bici per rendersi visibili al buio (articolo 68 del Codice della strada) devono essere sempre presenti visibili. Tuttavia, finora erano obbligatori solo in caso di circolazione da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere (e anche di giorno nelle gallerie e in ogni altro caso di scarsa visibilità). Quindi, a chi circola solo di giorno non basterà più montare solo il campanellino, come previsto finora.

I dispositivi per la visibilità devono essere installati:

davanti: luci bianche o gialle;

dietro: luci rosse e catadiottri rossi;

sui pedali e sui lati: catadiottri gialli.

