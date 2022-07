Zoomo One è la e-bike che farà estinguere gli scooter

La start-up australiana di biciclette elettriche Zoomo punta ad accaparrarsi con Zoomo One il mercato delle consegne di cibo, ovvero le solite Just Eat, Delivero e Uber Eats. Zoomo One è infatti il suo primo prototipo di bici elettrica progettata esclusivamente per l’uso da parte dei fattorini.

Descritta dall’azienda come la “killer di ciclomotori”, sarà in vendita a breve negli Stati Uniti a circa 4.000 dollari e arriverà in Europa all’inizio del 2023.

Zoomo One contro scooter e motorini

Pare che in Zoomo abbiano deciso di giocare la carta spavalderia. La start-up fa sapere che Zoomo One segnerà la fine dei ciclomotori a benzina, perchè è un vero e proprio disruptor del settore che sostituisce i ciclomotori rumorosi e inquinanti e fornisce il modo più sostenibile per consegnare pacchi voluminosi.

Zoomo One sarà un catalizzatore fondamentale per alimentare la transizione verso i veicoli elettrici.? Vedremo. Nel frattempo sappiamo che Zoomo One ha una velocità massima di 45 km/h, che può essere regolata dal produttore a secondo della legislazione locale.

L’energia elettrica proviene da una batteria intercambiabile da 1 kWh, ma in futuro saranno offerte opzioni per batterie con maggiori capacità.

Zoomo dichiara che la One ha una capacità di carico di 60 kg, di cui 40 kg nella parte posteriore e 20 kg in quella anteriore. I supporti flessibili consentono di montare una varietà di cassette per le consegne, il che, secondo l’azienda, equivale alla stessa capacità di trasporto di un ciclomotore.

La One è dotata di forcella anteriore e un ammortizzatore a molla posteriore, ruote da 24 pollici, pneumatici resistenti alle forature ed freni a disco anteriore e posteriore.

La e-bike è inoltre dotata di una serie di caratteristiche di sicurezza fondamentali, tra cui l’illuminazione a LED con integrato indicatori di direzione e una luce posteriore attivata dalla leva del freno. Sono presenti anche specchietti, un clacson e un sistema GPS integrato che offre la localizzazione in tempo reale e la gestione della flotta.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.