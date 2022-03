Bergamont Horizon Sport Lady Turquoise è la nuova e-bike da trekking, compagna ideale delle donne nell’uso quotidiano così come nelle gite del fine settimana. Tuttavia, come per tutta la collezione Bergamont, il colore è fondamentale. Con un colore brillante e intrigante la E-Horizon Sport Lady è dedicata a tutte le donne che vogliono distinguersi e spostarsi in modo intelligente e sostenibile.

Gli ingegneri hanno quindi progettato una bici dal telaio armonioso con il tubo orizzontale inclinato per rendere la bicicletta più accessibile. Il telaio è in lega di alluminio ultra lite e come la maggior parte delle trekking bike ha ruote da 28 pollici. Inoltre il telaio è predisposto per poter montare degli accessori come il porta borraccia o altri accessori come ad esempio un lucchetto. La forcella ammortizzata è una Suntour e l’impianto freni idraulici è di Shimano.

La E-Horizon è dotata del motore BOSCH CX di quarta generazione, caratterizzato da una propulsione molto morbida e lineare. Tuttavia, in caso di necessità di spinta, basta selezionare la mappatura SPORT o TURBO sul display BOSCH Purion per avere tutto il sostegno che si necessita. La batteria in dotazione è da 625 Wh ed è alloggiata all’interno del tubo obliquo del telaio. La bici si può facilmente caricare con il carica batterie BOSCH tramite l’apposita presa presente nella parte bassa del telaio.

Inoltre la batteria è facilmente estraibile dal basso, dopo aver rimosso la cover di protezione in plastica e aver utilizzato la chiave per aprire il blocchetto di chiusura. La componentistica di questa trekking bike è stata studiata per essere sicura e affidabile utilizzo anche in situazione off-road. Completano la dotazione le luci a led Busch & Muller, attacco manubrio regolabile in altezza, cavalletto laterale, parafanghi e portapacchi Racktime.

Bergamont Horizon Sport Lady Turquoise: prezzo

Infine il prezzo della Horizon Sport Lady Turquoise è di 3.299,00 €.

