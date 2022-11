Renault Clio MTV “Get Uppa”: lo spot dal tormentone indimenticabile

Lo Spot Renault Clio MTV era nato come pubblicità in Argentina. Un’idea tanto geniale da essere esportata in tutto il mondo, Italia compresa.

Idea semplice e geniale: un ragazzo vede una Clio passare ed esclama “Get Uppa!” oppure, più italiano, un bel “Gheroppaaa!“. E adesso dite se non viene voglia anche a voi di ripeterlo all’infinito. C’è da fare mente locale e tornare indietro nel tempo grazie alla nostra rubrica degli Spot TV, che torna alla luce con una di quelle pubblicità che hanno fatto la storia della comunicazione.

Correva l’anno 2000 quando Renault lanciò sul mercato la seconda serie della Clio, con nuovi allestimenti e motorizzazioni, ma una versione fu battezzata “Mtv”, si, proprio il nome del famoso canale musicale televisivo “Mtv, Music TeleVision“.

A differenza di altre motorizzazioni più briose che adottava lo stesso modello, la casa francese decise di equipaggiare questa versione con un propulsore a benzina 1.2 da 58 CV, per poi essere affiancato da una serie leggermente più potente che montava un motore 1.4 16v da 98 CV.

Per renderle omaggio, questa piccola utilitaria fu dotata con radio cd, doppio airbag, logo “Mtv” sul portellone, sulle fiancate e sui sedili. Aveva i paraurti e specchietti retrovisori in tinta, fari fendinebbia, volante regolabile in altezza, climatizzatore manuale e strumentazione a fondo bianco, ma i cerchi in lega e la vernice metallizzata erano optional.

A distanza di 22 anni, perché ricordiamo quest’auto? Allestimento? Motore? Cosa aveva di così particolare? Onestamente era una semplice utilitaria, ma la prima cosa che mi viene in mente sentendo quel tormentone “Gheroppaaa“, che ogni ragazzino ripeteva 100 volte al giorno, era l’auto in questione e la propaganda fatta per pubblicizzarla.

Spot TV Renault Clio MTV “Get Uppa!” 2000

Lo spot televisivo intitolato Get Uppa è stato realizzato dall’agenzia pubblicitaria Agulla & Baccetti per Renault in Argentina. È stato pubblicato per la prima volta nel gennaio 1999.

Un bel lavoro di marketing dietro questo progetto, a tal punto che questo spot divenne famoso per la canzone “Get Uppa!” che arrivò in vetta delle Dance chart del periodo, dando benefici a Tony Sweat, ideatore di questo mix che si distingueva dalla versione originale Sex Machine di James Brown, scomparso il 25 dicembre 2006 .

Canzone: James Brown – Sexmachine

Marchio: Renault

Prodotto: Renault Clio

Agenzia: Agulla & Baccetti

Paese: Argentina

Uscita: Gennaio 1999

Categoria: Pubblicità televisiva

Agenzia pubblicitaria: Agulla & Baccetti Buenos Aires

Direttore: Egon Stipens

Casa di produzione: MTV Latina

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.