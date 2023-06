La nuova Ducati Powerstage RR Limited Edition amplia la gamma e-MTB per il 2024 ed è il modello e-enduro più esclusivo sviluppato per affrontare il fuoristrada più estremo. Il nome Powerstage, infatti, richiama una nuova tipologia di prova speciale recentemente introdotta nei circuiti di e-enduro che consiste nell’affrontare, oltre alle classiche prove in discesa, anche un percorso tecnico in salita, mettendo alla prova sia le abilità degli atleti in gara che il livello prestazionale del mezzo.

Powerstage RR Limited Edition è un concentrato di tecnologia e componentistica avanzata, definita eliminando i compromessi con l’obiettivo di offrire il massimo delle prestazioni.

Ducati Powerstage RR Limited Edition: caratteristiche

Il telaio “full carbon” è stato testato a lungo sui percorsi più duri con un unico obiettivo: garantire le massime performance in ambito enduro. Le scelte sulla disposizione degli strati di carbonio e sulle tipologie di intreccio delle fibre sono il risultato dell’analisi FEM (Metodo a Elementi Finiti) che permette di individuare quali siano i punti soggetti a maggior sollecitazione, che richiedono quindi maggiore robustezza. Maggiore attenzione alla rigidezza è stata data all’area sterzo, al carro posteriore e alla zona motore rinforzata da due nervature (T-Ribs).

Sul telaio sono presenti tanti altri dettagli come il passaggio dei cavi interno, protetto da un sistema di battuta di sterzo (T-Stopper), i cuscinetti sugli snodi, a diretto contatto con il carbonio senza l’utilizzo di boccole e il carro posteriore asimmetrico, che oltre al design accattivante offre migliori doti di reattività e trazione in salita.

Le soluzioni geometriche adottate rendono la Powerstage RR estremamente veloce e stabile sui percorsi più impervi. L’angolo del tubo sella verticalizzato da 78° permette al rider di assumere una posizione in sella ottimale sui tratti tecnici in salita, e l’angolo di sterzo aperto da 64° aiuta a superare qualsiasi ostacolo alle massime velocità.

La nuova drive unit Shimano EP801 rappresenta un riferimento per la categoria e mantiene le caratteristiche native dell’EP8: 250 Watt di potenza nominale e 85 Nm di coppia, sempre erogata con la massima fluidità e naturalezza su una gamma di cadenze più ampia che mai. Il nuovo sistema presenta due profili di assistenza preconfigurati: “long ride”, per favorire l’autonomia nei giri lunghi e “fast ride”, per godere della massima prestazione su giri più brevi.

Tramite la modalità “Fine Tune” presente sull’App Shimano “E-Tube Project” è comunque possibile creare i propri profili grazie ad ampie possibilità di personalizzazione dell’assistenza elettrica. La batteria Shimano estraibile da 630Wh è posizionata all’interno del downtube “verticalizzato” allo scopo di abbassare il baricentro migliorando il bilanciamento del mezzo.

La forcella Öhlins RXF38 m.2 ad aria e l’ammortizzatore a molla Öhlins m.2 con tecnologia TTX sono completamente regolabili sia in estensione e compressione, alle alte e basse velocità, garantendo precisione di guida e stabilità. Il cambio elettronico wireless posteriore SRAM GX AXS a 12 velocità fornisce una cambiata sempre immediata e precisa. I freni Braking First con leve personalizzate Ducati corse sono tra i più potenti attualmente sul mercato.

Le ruote Crankbrothers Syntesis a formato differenziato con cerchi in carbonio a spessore variabile contribuiscono a migliorare ulteriormente la precisione di guida, garantendo un ottimo rapporto peso/robustezza. Gli pneumatici sono i Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore per offrire il massimo grip e aderenza.

Completano l’allestimento il reggisella telescopico, il manubrio in carbonio Renthal e la sella Fizik con speciale porta attrezzi integrato.

La livrea disegnata da Aldo Drudi in collaborazione con il Centro Stile Ducati è ispirata alle Desmosedici GP23 del team ufficiale, esaltando il carattere unico di questa e-mtb prodotta in edizione limitata di 230 esemplari numerati.

La nuova Powerstage RR Limited Edition è ordinabile al prezzo suggerito di 11.990 € Iva compresa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.