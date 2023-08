Il nuovo Vook e-trike nasce dalla volontà di rivoluzionare il trasporto personale, promuovendo al contempo la sostenibilità. Sia che tu stia andando al lavoro, facendo una tranquilla pedalata o cercando un po’ di avventura, Vook ha una grande autonomia e ottime prestazioni per muoverti agilmente sia nelle frenetiche strade cittadine sia in quelle di montagna, il tutto senza emissioni.

Vook E-trike: il video e le caratteristiche

Grazie a un sistema di batteria ottimizzato, alla tecnologia di frenata rigenerativa e ai potenti motori brushless, potete percorrere fino a 180 chilometri con una singola carica! Come funziona? Vook è disponibile in 2 versioni (entrambe dello stesso modello):

Con una batteria da 50Ah, potete percorrere fino a 180 km con una singola carica.

con una singola carica. Con una batteria da 30Ah, potete percorrere fino a 128 km con una singola carica.

L’e-trike ha una velocità massima di 65 km/h, che può essere gestita tramite l’acceleratore o tramite l’applicazione “Vook Smart” per limitare la velocità secondo le tue esigenze. Ci sono diverse modalità di guida per ogni situazione, che tu voglia viaggiare veloce o portare i tuoi bambini con una pedalata tranquilla e sicura.

Modalità Sicura: fino a 17 km/h

Modalità Eco: fino a 25 km/h

Modalità Sport: fino a 32 km/h

Modalità Boost: fino a 65 km/h

Il monitor LCD, resistente all’acqua, consente di monitorare velocità, navigazione, ha inoltre il sensore di movimento, informazioni sulla rigenerazione ed è ideale per guidare in diverse condizioni atmosferiche.

Il telaio è realizzato in alluminio leggero 6160 che ha una minore suscettibilità alla ruggine, i pneumatici anteriori e posteriori con freno a disco da 180 mm e pneumatici da 6,5″ assicurano una guida fluida e stabile dell’e-trike. I freni anteriori e posteriori idraulici offrono una maggiore potenza frenante. Vook è dotato inoltre di un bagagliaio in vetroresina progettato per trasportare le batterie e un laptop da 14″. Inoltre è possibile sbloccarlo con facilità utilizzando la propria impronta digitale o l’app “Vook Smart”.

Le telecamere posteriori e frontali di Vook offrono una chiara visione dell’ambiente circostante. La telecamera anteriore fa anche da videocamera d’azione per catturare momenti emozionanti, mentre la telecamera posteriore e i sensori offrono maggiore sicurezza durante la guida.

L’app “VOOK Smart” consente di controllare il livello della batteria, accedere alla posizione GPS, selezionare le modalità di guida, visualizzare la cronologia di guida e avviare/arrestare il motore. L’app user-friendly supporta il rilevamento del movimento, il controllo della rigenerazione e persino l’avviso di furto.

La batteria funge anche da versatile power bank con un’uscita Type-C da 120W, 2 uscite Type-C da 32W e 2 porte USB-A da 20W che possono caricare smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi USB, offrendo un affidabile boost di energia ogni volta che ne avete bisogno.

Vook incorpora un tracker GPS sia nella batteria che nel telaio del triciclo, consentendo di localizzarlo in caso di smarrimento o furto. Questa funzione richiede una scheda SIM attivata con una connessione internet.

VOOK è attualmente disponibile su Indiegogo, con spedizioni previste da dicembre 2023. Il prezzo di lancio parte da 2300 $ per la versione da 30Ah e 2500 $ per la versione da 50Ah.

