Nilox bici elettrica K è la nuova gamma di e-bike con motore centrale. Il trio di modelli segna un’espansione della gamma verso l’alto: la pratica K1 MID, la sportiva K2 MID e la performante K3 MID sono una celebrazione dell’eccellenza italiana in quanto assemblate in Italia, principalmente con componenti italiani – come cerchi DRC o pneumatici Vittoria – e dotate di tre diversi motori prodotti da rinomate aziende italiane: OLI eBike Systems, Askoll e Polini.

Nilox bici elettrica K1 MID: praticità e sicurezza in città

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici a pedalata assistita K1 MID, perfetta per spostarsi comodamente e in piena sicurezza tra le vie della città. Il modello, che presenta un telaio in alluminio, è dotato di display LCD OLI e motore centrale OLI Sport One 36 V 250 W – 60 Nm che consente di raggiungere i 25 km/h, offrendo una pedalata naturale e fluida, adatta a ogni tipo di percorrenza e strada.

Le caratteristiche distintive di questa nuova city eBike, tra cui la batteria removibile al litio da 36 V 13 Ah – 468 Wh, la forcella Zoom 141 e il cambio Shimano Tourney RD-TY300 a 7 velocità, le permettono di spostarsi agilmente, consentendo fino a 80 km di autonomia in uso continuo.

Inoltre, le robuste ruote Kenda 28″ x 1.95″ offrono un’esperienza di guida piacevole e sicura in ogni situazione. La sicurezza, infatti, è la caratteristica che accomuna tutti i prodotti Nilox e K1 MID non fa eccezione: per tutelare i ciclisti anche durante le ore notturne, questa e-bike presenta delle luci led sia frontali che posteriori, mentre i freni a disco idraulici Shimano MT200 assicurano il massimo controllo.

K1 MID è disponibile nella colorazione grigio antracite a un prezzo consigliato di 2099,95 €.

Nilox bici elettrica K: K2 MID

La nuova K2 MID è la e-bike ideale per chi ama le sfide off-road senza rinunciare all’affidabilità: grazie al cambio Shimano Deore RD-6100 a 12 velocità e ai pneumatici Vittoria 29” x 2.40”, permette di affrontare con sicurezza anche terreni sconnessi e impervi.

Tutto ciò senza scendere a compromessi sulle performance: il potente motore centrale Askoll Ultra 36 V 250 W – 95 Nm (Power Unit Made in Italy da soli 2.9 kg), la forcella Rockshox Judy TK e la batteria removibile al litio LG 36 V 17.5 Ah – 630 Wh supportano l’utilizzatore in tutti i suoi spostamenti.

Fino a 130 km di autonomia e velocità massima di 25 km/h, K2 MID è il mezzo perfetto per coloro che non si fermano mai. Attraverso il sistema di controllo – composto dall’ergonomico controller Sigma Eox Remote 500 a 7 tasti e dal pratico display LCD Sogma Eox V1300 – è possibile inoltre collegare il sistema ASkoll Ultra al proprio smartphone e ai propri wearables, registrando ogni avventura tramite le app di tracking preferite (come Komoot, Strava e Eox App). Completano il design i freni a disco idraulici Shimano MT200, anteriori e posteriori, che facilitano una tempestiva frenata anche in caso di imprevisti e il telaio in alluminio che rende questa eMTB robusta ed elegante per un’esperienza di guida superiore.

K2 MID è disponibile nella colorazione white a un prezzo consigliato di 3299,95 €.

Nilox bici elettrica K: K3 MID, per gli appassionati di MTB

Quando il gioco si fa duro, ecco che scende in campo la eMTB K3 MID: perfetta per gli appassionati di mountain bike che non conoscono limiti. Il potente e compatto (2.9 kg) motore centrale Polini EP3+ MX 36 V 250 W – 90 Nm e la batteria removibile al litio Samsung 36 V 17.5 Ah – 630 Wh rendono possibile percorrere qualsiasi terreno con il massimo comfort, garantito dal telaio in alluminio, dal reggisella telescopico Promax, dall’ammortizzatore posteriore Rockshox Deluxe Select e dalla forcella Rockshox 35 Silver.

Inoltre, grazie al controller Polini e al display Polini TFT a colori da 2.5”, con adattamento automatico di colore e intensità in base alla luce dell’ambiente, monitorare informazioni come autonomia della batteria, potenza di pedalata, velocità e chilometri percorsi è semplice e pratico; mentre l’intuitiva App Polini E-Bike permette all’utente di dialogare con la propria eBike, personalizzando la mappatura del motore, gestendo comandi, impostazioni e diagnostica.

Anche i più esigenti troveranno un prezioso alleato in questa eMTB di alto livello che consentirà loro di mettersi alla prova su salite impervie e discese adrenaliniche, grazie al performante cambio Shimano SLX RD-M7100-SGS a 12 velocità, ma sempre con la sicurezza che solo i freni a disco idraulici Shimano MT400 anteriori e posteriori possono assicurare.

Adatta a lunghe ore di divertimento, su strada o fuoristrada, K3 MID può percorrere fino a 120 km con una sola carica, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h. Infine, la continua voglia di innovare del brand prende forma nella configurazione “Mullet”, ovvero con pneumatici Vittoria su cerchi DRC differenziati – 29” x 2.4” all’anteriore e 27.5” x 2.6” al posteriore – per unire la precisione e la stabilità del primo al comfort e l’aderenza del secondo.

K3 MID è disponibile nella colorazione sabbia a un prezzo consigliato di 5.899,95 €.

