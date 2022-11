Vent Frontier 2022: in occasione di Eicma 2022, tre anni dopo la presentazione della prima LDV500, che Vent presenta ufficialmente la versione definitiva della propria eGravel, la prima bi-ammortizzata al mondo, stilosa, elegante e tecnologica.

Vent Frontier: caratteristiche

Ogni esemplare è, infatti, unico poiché realizzato a mano dalle maestranze che, con passione e amore per questo progetto, saldano ed

assemblano ogni veicolo rendendolo esclusivo. Un dettaglio evidente quando si osserva il telaio di Frontier da vicino, che evidenzia le saldature realizzate con estrema attenzione e accuratezza.

Frontier è capace di approcciare utilizzi diversi: dalle lunghe distanze su strade bianche fino al pavé cittadino, divenendo così una commuter perfetta per andare al lavoro o per essere sfoggiata ad un aperitivo. Nata come bici a pedalata assistita, Frontier si trasforma in una classica e stilosa bici muscolare estremamente leggera, grazie alla semplice sostituzione della ruota posteriore motorizzata con una ruota convenzionale, oltre all’estrazione della batteria dal proprio alloggiamento.

Frontier utilizza il sistema TST nel tubo orizzontale, soluzione tecnica brevettata e distintiva di Vent che prevede un nuovo concetto di ammortizzazione studiato per una guida divertente e precisa unita ad elevati standard di comfort. Questo sistema garantisce un assorbimento delle asperità nell’utilizzo in off-road, allargando di fatto le possibilità di utilizzo nel mondo Gravel.

Grazie alla sinergia con FSA, Frontier è equipaggiata con il nuovo sistema FSA HM 1.0 al mozzo posteriore da 250 W con batteria integrata nel tubo obliquo da 250 Wh. Il sistema prevede anche un range extender “a borraccia” (optional) per allungare le escursioni, oltre ad essere completato da un comando remoto che si integra nel tubo orizzontale e gestisce cinque impostazioni di assistenza, dalla modalità “eco” (green) a quella “boost” (red), che fornisce un massimo di 250 W e 42 Nm di coppia.

Il motore è, inoltre, dotato di un sensore di coppia integrato e di due sensori di velocità, che possono adattarsi facilmente a diversi stili di guida e a condizioni mutevoli del terreno solcato. Completa la collaborazione con FSA, l’utilizzo del cockpit (piega manubrio e attacco) con sistema di cavi integrati ICR e del reggisella telescopico Flowtron, con comando remoto al manubrio.

La trasmissione adottata è la nuova proposta di SRAM dedicata al mondo gravel, ovvero la serie XPLR (explorer) a 12v AXS, con comando cambio e freno integrati in un’unica leva e freni a disco da 160mm, cassetta 11-44 e guarnitura 40T, per uno sviluppo completo dei rapporti di pedalata.

Anche a livello di equipaggiamento, Frontier fa sul serio ed è super accessoriata: sella Prologo Proxim, comandi wireless del cambio e freni a disco SRAM Paceline da 160 mm. Il progetto eGravel di Vent parte da tre versioni “standard” e da una versione “Limited Edition” in 100 pezzi.

Frontier Ore Alu, Racing Green e Slate Black sono in vendita da dicembre 2022 ad un prezzo al pubblico di € 7.300. Frontier Natural Style, in serie limitata, è dedicata a tutti a coloro che amano l’artigianalità pura, anche nei dettagli più particolari che richiamano senza indugio agli stilemi dei prodotti 100% made in Italy. Questa versione speciale si presenta con cerchi e manubrio in legno Ghisallo, realizzati interamente a mano, sella in cuoio e manopole in vera pelle, espressione di rara eleganza. La Limited Edition sarà ulteriormente impreziosita dalla numerazione del telaio, per rendere ogni pezzo unico. Prezzo su richiesta.

Per renderla ancora più iconica ed identificabile, Frontier viene presentata con una serie di allestimenti che le consentono di esprimerne le proprie potenzialità:

Frontier Trekking : dedicata alle brevi gite fuoriporta, questa versione monta un manubrio da trekking, un portapacchi specifico per bici biammortizzate, pneumatici stradali con banda catarifrangente Pirelli e un set di borse Wag.

: dedicata alle brevi gite fuoriporta, questa versione monta un manubrio da trekking, un portapacchi specifico per bici biammortizzate, pneumatici stradali con banda catarifrangente Pirelli e un set di borse Wag. Frontier Bikepacking: dedicata ai viaggi lunghi, prevede un set di borse THULE con relativo portaborse e, ovviamente, un range extender: una seconda batteria supplementare da 250W pronta e comoda da utilizzare.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.