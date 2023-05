Scatto Italiano The One 356: la speciale bicicletta “One-Off” ispirata alla Porsche 356 1500 Speedster del 1954

Scatto Italiano The One 356: l’atelier delle biciclette su misura che da un decennio trasforma gli stili e le passioni dei propri clienti in vere e proprie opere d’arte a due ruote, ha realizzato “The One 356”, che celebra la bellezza senza tempo del rarissimo esemplare pre-serie Porsche 356 1500 Speedster del 1954.

Scatto Italiano The One 356: caratteristiche

La The One 356 è ispirata alla sensazione di libertà intrinseca della Speedster. Nata nel settembre del 1954 da un’intuizione di Max Hoffman, l’importatore Porsche per il Nord America, la Speedster ebbe un enorme successo conquistando soprattutto la Florida e la California. Ciò che colpiva di questa autovettura, oltre alla sua carrozzeria mozzafiato, fu proprio l’intuizione che aveva ispirato Hoffman: la voglia da parte del mercato americano di un’auto agile, leggera, e in grado di trasmettere una grande sensazione di libertà.

È proprio dalla carrozzeria aperta con il suo parabrezza abbassato, i sedili sportivi, i finestrini laterali amovibili, la capote leggera e un equipaggiamento semplificato in generale che trae ispirazione il progetto della The One 356. Una vera One-Off Experience progettuale è ciò che si cela dietro questo progetto maturato a seguito di un attento confronto con il suo proprietario e una meticolosa osservazione di tutti i dettagli del magnifico esemplare Porsche 356 Speedster.

Il gioco grafico presente sul telaio della The One è fatto di tagli netti e morbidi al tempo stesso, proprio come quelli dell’autovettura con le sue linee morbide e sinuose, il colore predominante è il rosso indischrot, riprodotto nella sua formula originale del 1954, alternato con la scelta del secondo colore ispirato agli eleganti interni a contrasto. Tutti i dettagli della bicicletta sono cromati proprio come tutti i profili e le componenti della Speedster: dalle piccole e preziose maniglie dal design retrò, fino al la curva unica e continua del parabrezza, dagli specchietti retrovisori fino a uno degli elementi cardine di questo modello, la modanatura splendente sul cofano.

Meticolosa è stata la ricerca per i copertoncini con para color panna della The One 356 così come per i cerchi cromati a profilo basso e arrotondato nel suo asse centrale, entrambi richiami alla linea estetica dei pneumatici e della finitura delle coppe dei cerchi della Porsche Speedster il cui restauro conservativo ha rispettato ogni dettaglio e scelta originale.

La texturizzazione della nastratura e della sella sono un richiamo alla texture degli interni della Speedster, riproponendo un gioco di rincorse cromatiche tra la capote e i sedili. Il porta luce, realizzato appositamente per le The One 356, così come lo specchietto retrovisore e le leve freno, sono stati scelti per il loro stile retrò in linea con gli eccezionali dettagli della Porsche Speedster. Quella tra la The One 356 e la Porche Speedster 356 è una vera e propria storia d’amore a due e a quattro ruote con il suo proprietario a cui sono dedicate le iniziali MB, incise sulla 2 ruote.

