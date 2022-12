Il futuro della mobilità elettrica: l’industria automobilistica lo sappiamo bene si sta orientando verso tecnologie sempre più innovative per il futuro della mobilità sempre più sostenibile. In questo ambito anche le vernici e i rivestimenti svolgono un ruolo di primo piano e fanno progredire la tecnologia per migliorare la sicurezza dei conducenti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Per parlarne abbiamo incontrato ed intervistato Federico Menta, PPG global director, Corporate Science & Technology, che ci ha raccontato le nuove soluzioni di rivestimento per la progettazione, la costruzione e la produzione di celle, moduli e pacchi di batterie agli ioni di litio. Rivestimenti che migliorano le prestazioni e la sicurezza per consentire agli OEM e ai produttori di batterie e componenti di accelerare lo sviluppo di soluzioni per l’accumulo di energia.

PPG si è affermata come leader dell’innovazione nel campo della nobilitazione delle superfici. Qual è il segreto di questa forza innovativa?

Sostenibilità, efficienza e mobilità… sono queste le tre aree chiave su cui PPG sta lavorando. Ce ne parla?

In PPG, siamo guidati dalla nostra finalità di “proteggere e abbellire il mondo” e crediamo che operare in modo sostenibile, rappresenti una componente fondamentale di questa missione. Forniamo soluzioni sostenibili all’avanguardia del settore per i nostri clienti e mercati in tutto il mondo da quasi 140 anni. PPG è leader nelle tecnologie di vernici, rivestimenti e sigillanti per il settore automobilistico OEM. I nostri dipendenti PPG sono impegnati ogni giorno per rendere più sostenibili le attività negli impianti di assemblaggio automobilistico di tutto il mondo. Forniamo sia prodotti che servizi che migliorano la sostenibilità dei nostri clienti, come progetti per il risparmio idrico, la riduzione dei rifiuti, la riduzione dei COV, la riduzione dell’impronta di carbonio e l’efficientamento energetico. Oltre alle vernici e ai rivestimenti che proteggono l’interno e l’esterno dei veicoli, sviluppiamo e produciamo anche adesivi strutturali, consentendo ai veicoli OEM di ottenere risparmi significativi in termini di costo e peso per migliorare l’efficienza del carburante, aumentando nello stesso tempo la resistenza e la rigidità dei veicoli. Offriamo anche un portafoglio completo di adesivi e rivestimenti per il mercato globale della plastica automobilistica. Inoltre, i prodotti PPG svolgono un ruolo chiave nel consentire e migliorare il futuro della mobilità, grazie a prodotti sviluppati con un occhio verso un futuro più sostenibile a basse emissioni di carbonio, come rivestimenti LiDAR e radar-reflective per veicoli autonomi e applicazioni destinate al gruppo batteria e per offrire performance elevate delle batterie, costi inferiori e maggiore sicurezza per i veicoli elettrici (EVs).

Inoltre, PPG, a livello aziendale, si è impegnata a fissare una riduzione delle emissioni a breve termine in linea con la climatologia attraverso l’iniziativa Science Based Target (SBTi), un’organizzazione che aiuta le aziende a definire la loro strategia di decarbonizzazione e ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici. Abbiamo in programma di annunciare i nostri nuovi obiettivi per il 2030, che includono le emissioni scope 3, all’inizio del 2023.